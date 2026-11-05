喀尔巴阡山脉气温降至-9°C：未来几天气温将如何变化

11月5日夜间，喀尔巴阡山高海拔地区气温显著下降。清晨，气温降至-9°C。与此同时，未来几天该地区仍将维持干燥凉爽的秋季天气。

北风风速为每秒4米。空气温度为-9°C。

从公布的照片中可以看出，此前滞留在喀尔巴阡山山顶的积雪几乎已不复存在。

据伊万诺-弗兰科夫斯克州水文气象中心预报，11月5日该地区预计多云时晴，无降水。

白天的气温为：

伊万诺-弗兰科夫斯克市—— +6...+8°C ；

伊万诺-弗兰科夫斯克州—— +3...+8°C ；

喀尔巴阡山高海拔地区——-2°C至+3°C。

“医疗气象条件为1级。公路能见度良好，”专家们指出。

伊万诺-弗兰科夫斯克州水文气象中心气象预报员卡捷琳娜·巴比纽克解释说，近期卡尔帕蒂亚地区的天气将受高压场影响。

“因此，本周剩余时间将持续干燥凉爽的秋季天气，”她补充道。

据这位气象学家介绍，预计气温如下：

夜间——-2°C至+3°C；

白天——约+3...+8°C。

喀尔巴阡山高海拔地区预报：

夜间——-1°C至-6°C；

白天——-2°C至+3°C。

“本周末（11月7日至8日，——编者注）夜间气温将略微偏低——在零下1至6摄氏度之间。高海拔地区气温将降至零下8摄氏度，”该州水文气象中心的一位代表总结道。

据喀尔巴阡山地区山地救援队在Facebook上的消息，截至2026年11月5日9:00，皮普伊万山天气晴朗。

11月5日（星期四），乌克兰预计将出现寒冷多风的天气。天气状况将由一个高压系统主导，该系统将带来以干燥天气为主的天气。与此同时，强阵风和夜间霜冻将迫使乌克兰人穿得更暖和一些。

11月初，乌克兰明显转冷，未来几天气温将继续下降。不过，寒冷期不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。此外，据气象专家初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

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