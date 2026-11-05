В Карпатах температура опустилась до -9 °С: какая погода ожидается в ближайшие дни

В ночь на 5 ноября в высокогорье Карпат значительно похолодало. Утром столбики термометров опустились до -9 °С. При этом в ближайшие дни в регионе сохранится сухая и прохладная осенняя погода.

Ветер дул с севера со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха составляла -9 °С.

По опубликованной фотографии можно заметить, что снега, который ранее задерживался на горных вершинах Карпат, почти не осталось.

По прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, 5 ноября в регионе ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Температура воздуха днём составит:

в Ивано-Франковске — +6...+8 °С ;

в Ивано-Франковской области — +3...+8 °С ;

в высокогорье Карпат — от -2°С до +3°С.

«Медико-метеорологические условия — 1-го типа. Видимость на автодорогах хорошая», — отметили специалисты.

Синоптик Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Бабинюк пояснила, что в ближайшее время на погодные условия Прикарпатья будет влиять область высокого давления.

«Поэтому до конца недели сохранится сухая и прохладная осенняя погода», — уточнила она.

По словам синоптика, ожидается следующая температура воздуха:

ночью — от -2 °С до +3 °С ;

днём — около +3...+8 °С.

В высокогорье Карпат прогнозируют:

ночью — от -1 °С до -6 °С ;

днём — от -2 °С до +3 °С.

«На выходных (7–8 ноября, — ред.) ночная температура будет несколько прохладнее — от 1 до 6 градусов мороза. В высокогорье — до -8 °С», — подытожила представительница областного центра по гидрометеорологии.

По сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9:00 5 ноября 2026 года на горе Пип Иван было ясно.

В четверг, 5 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. Синоптическую обстановку будет определять антициклон, который обеспечит преимущественно сухую погоду. В то же время сильные порывы ветра и ночные морозы заставят украинцев одеваться теплее.

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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