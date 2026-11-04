В Україні посилиться вітер і вдарять нічні морози: прогноз погоди на 5 листопада

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У четвер, 5 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, який забезпечить переважно суху погоду. Водночас сильні пориви вітру та нічні морози змушуватимуть українців одягатися тепліше.

За словами Наталки Діденко, головною особливістю четверга стане сильний, місцями штормовий вітер.

Температурні показники та погодні умови в регіонах будуть такими:

Вітер: очікуються некомфортні пориви швидкістю 10–14 м/с, а подекуди — штормові, від 15 м/с і більше.

Температура вночі: після заморозків прогнозується невеликий мороз — від 0 до -3 градусів. На сході та півдні країни буде тепліше — від +1 до +4 градусів.

Температура вдень: повітря прогріється до +4…+8 градусів.

Опади: завдяки впливу області високого атмосферного тиску істотних опадів не передбачається. Невеликий дощ можливий лише в Чернігівській та Сумській областях.

«Ви зрозуміли — перші шапки та шалики обов’язково!», — зауважила Наталка Діденко.

У столиці в четвер істотних опадів не прогнозують, однак збережеться рвучкий, місцями штормовий вітер.

Уночі температура повітря в Києві становитиме близько 0 градусів, подекуди можливий невеликий мороз.

Також Наталка Діденко звернулася до автовласників із закликом не відкладати заміну літніх шин на зимові.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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