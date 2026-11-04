乌克兰将出现大风和夜间霜冻：11月5日天气预报

11月5日星期四，乌克兰预计将出现寒冷多风的天气。天气状况将受高气压系统影响，该系统将带来以干燥天气为主的天气。与此同时，强阵风和夜间霜冻将迫使乌克兰人穿得更暖和一些。

据娜塔莉娅·迪登科介绍，周四的主要特点将是强风，部分地区甚至会出现暴风。

各地区的温度和天气状况如下：

风力： 预计将出现风速为10–14米/秒的不适阵风，部分地区甚至会出现风速达15米/秒及以上的暴风。

夜间气温： 霜冻过后预计将出现轻微寒意，气温在0至-3摄氏度之间。该国东部和南部地区将更为温暖，气温在+1至+4摄氏度之间。

白天气温： 气温将回升至+4…+8度。

降水：受高压系统影响，预计不会出现明显降水。仅切尔尼戈夫州和苏姆州可能出现小雨。

“大家明白了吧——一定要戴上第一顶帽子和围巾！”娜塔莉娅·迪登科提醒道。

周四首都地区预计不会有明显降水，但仍将维持阵风，部分地区可能出现暴风。

夜间基辅的气温将维持在0度左右，部分地区可能会出现轻微霜冻。

此外，娜塔莉娅·迪登科还呼吁车主们不要拖延将夏季轮胎更换为冬季轮胎。

气象专家娜塔莉娅·迪登科在Facebook上发布了这一消息。

11月初，乌克兰明显转冷，未来几天气温将继续下降。不过，寒冷天气不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪等降水。同时，据气象专家的初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

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