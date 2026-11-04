В Украине усилится ветер и начнутся ночные морозы: прогноз погоды на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. Синоптическую обстановку будет определять антициклон, который обеспечит преимущественно сухую погоду. В то же время сильные порывы ветра и ночные морозы заставят украинцев одеваться теплее.

По словам Натальи Диденко, главной особенностью четверга станет сильный, местами штормовой ветер.

Температурные показатели и погодные условия в регионах будут следующими:

Ветер: ожидаются некомфортные порывы со скоростью 10–14 м/с, а местами — штормовые, от 15 м/с и более.

Температура ночью: после заморозков прогнозируется небольшой мороз — от 0 до -3 градусов. На востоке и юге страны будет теплее — от +1 до +4 градусов.

Температура днём: воздух прогреется до +4…+8 градусов.

Осадки: благодаря влиянию области высокого атмосферного давления существенных осадков не предвидится. Небольшой дождь возможен лишь в Черниговской и Сумской областях.

«Вы поняли — первые шапки и шарфы обязательно!», — отметила Наталья Диденко.

В столице в четверг существенных осадков не прогнозируют, однако сохранится порывистый, местами штормовой ветер.

Ночью температура воздуха в Киеве составит около 0 градусов, местами возможен небольшой мороз.

Также Наталья Диденко обратилась к автовладельцам с призывом не откладывать замену летних шин на зимние.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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