W Ukrainie wzrośnie siła wiatru i pojawią się nocne mrozy: prognoza pogody na 5 listopada

W czwartek, 5 listopada, w Ukrainie spodziewana jest zimna i wietrzna pogoda. Sytuację pogodową będzie determinował antycyklon, który zapewni przeważnie suchą pogodę. Jednocześnie silne porywy wiatru i nocne mrozy zmuszają Ukraińców do cieplejszego ubierania się.

Według Natalki Didenko główną cechą charakterystyczną czwartku będzie silny, miejscami burzowy wiatr.

Temperatury i warunki pogodowe w poszczególnych regionach będą następujące:

Wiatr: spodziewane są nieprzyjemne porywy o prędkości 10–14 m/s, a miejscami — burzowe, od 15 m/s i więcej.

Temperatura w nocy: po przymrozkach prognozowany jest niewielki mróz — od 0 do -3 stopni. Na wschodzie i południu kraju będzie cieplej — od +1 do +4 stopni.

Temperatura w ciągu dnia: powietrze ogrzeje się do +4…+8 stopni.

Opady: dzięki wpływowi obszaru wysokiego ciśnienia atmosferycznego nie przewiduje się znacznych opadów. Niewielki deszcz możliwy jest jedynie w obwodach czernihowskim i sumskim.

„Rozumiecie – pierwsze czapki i szaliki są obowiązkowe!” – zauważyła Natalka Didenko.

W stolicy w czwartek nie przewiduje się znacznych opadów, jednak utrzyma się porywisty, miejscami burzowy wiatr.

W nocy temperatura powietrza w Kijowie wyniesie około 0 stopni, miejscami możliwy jest niewielki mróz.

Natalia Didenko zwróciła się również do właścicieli samochodów z apelem, aby nie zwlekali z wymianą opon letnich na zimowe.

Informację tę przekazała synoptyczka Natalka Didenko na Facebooku.

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Nie będzie to jednak długotrwały okres chłodów: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz meteorologów, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

Czytaj nas na