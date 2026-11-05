W nocy z 4 na 5 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat znacznie się ochłodziło. Rano temperatura spadła do -9°C. Jednocześnie w najbliższych dniach w regionie utrzyma się sucha i chłodna jesienna pogoda.

Wiatr wiał z północy z prędkością 4 metrów na sekundę. Temperatura powietrza wynosiła -9°C.

Na opublikowanym zdjęciu widać, że śniegu, który wcześniej utrzymywał się na szczytach Karpat, prawie nie pozostało.

Zgodnie z prognozą Iwano-Frankiwskiego Okręgowego Centrum Hydrometeorologii, 5 listopada w regionie spodziewane jest zmienne zachmurzenie, opadów nie przewiduje się.

Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie:

w Iwano-Frankiwsku — +6...+8°C ;

w obwodzie iwano-frankowskim — +3...+8°C ;

w wysokogórskich rejonach Karpat — od -2°C do +3°C.

„Warunki medyczno-meteorologiczne — typu 1. Widoczność na drogach dobra” — zaznaczyli specjaliści.

Synoptyczka z Iwano-Frankiwskiego Okręgowego Centrum Hydrometeorologii Kateryna Babinyuk wyjaśniła, że w najbliższym czasie na warunki pogodowe w regionie Podkarpacia będzie oddziaływać wyż.

„Dlatego do końca tygodnia utrzyma się sucha i chłodna jesienna pogoda” – doprecyzowała.

Według meteorolog, przewidywane temperatury powietrza są następujące:

w nocy — od -2°C do +3°C ;

w ciągu dnia — około +3...+8°C.

W wysokogórskich rejonach Karpat prognozuje się:

w nocy — od -1°C do -6°C ;

w ciągu dnia — od -2°C do +3°C.

„W weekend (7–8 listopada — red.) temperatura w nocy będzie nieco niższa — od 1 do 6 stopni mrozu. W wysokich partiach gór — do -8°C” — podsumowała przedstawicielka regionalnego centrum hydrometeorologicznego.

Zgodnie z informacją opublikowaną na Facebooku przez górskich ratowników z regionu Przykarpacia, o godz. 9:00 5 listopada 2026 r. na szczycie Pip Ivan panowała bezchmurna pogoda.

W czwartek, 5 listopada, na Ukrainie spodziewana jest zimna i wietrzna pogoda. Sytuację synoptyczną będzie determinował antycyklon, który zapewni przeważnie suchą pogodę. Jednocześnie silne porywy wiatru i nocne mrozy zmuszają Ukraińców do cieplejszego ubierania się.

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Nie będzie to jednak długotrwały okres chłodów: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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