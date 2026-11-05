У п'ятницю 6 листопада Україну накриють дощі, мокрий сніг і сильний вітер

У п'ятницю, 6 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. У деяких регіонах можливі опади у вигляді холодного дощу та мокрого снігу, місцями прогнозують штормові пориви вітру.

Водночас очікуване раніше потепління відкладається. Терміни зміни погодних умов, за попередніми прогнозами, доведеться перенести.

Особливості поточної погоди в Україні

"Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається", - розповіла експерт.

Вона повідомила також, що минулої ночі:

спостерігалися невеликі мінуси;

на півночі та північному сході - пролітав сніг.

Синоптична ситуація в п'ятницю, 6 листопада

Впродовж п'ятниці, 6 листопада, за даними Діденко, "нашу територію перетинатиме холодний атмосферний фронт".

Через це у більшості областей України очікується дощ.

"А на півночі, подекуди в центрі та у східних областях - з мокрим снігом", - уточнила синоптик. З огляду на такі погодні умови, спеціаліст звернулась до водіїв і закликала їх не бути легковажними "із літньою гумою" - пошвидше змінити її на зимову.