У п'ятницю 6 листопада Україну накриють дощі, мокрий сніг і сильний вітер
У п'ятницю, 6 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. У деяких регіонах можливі опади у вигляді холодного дощу та мокрого снігу, місцями прогнозують штормові пориви вітру.
Водночас очікуване раніше потепління відкладається. Терміни зміни погодних умов, за попередніми прогнозами, доведеться перенести.
Особливості поточної погоди в Україні
"Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається", - розповіла експерт.
Вона повідомила також, що минулої ночі:
спостерігалися невеликі мінуси;
на півночі та північному сході - пролітав сніг.
Синоптична ситуація в п'ятницю, 6 листопада
Впродовж п'ятниці, 6 листопада, за даними Діденко, "нашу територію перетинатиме холодний атмосферний фронт".
Через це у більшості областей України очікується дощ.
"А на півночі, подекуди в центрі та у східних областях - з мокрим снігом", - уточнила синоптик. З огляду на такі погодні умови, спеціаліст звернулась до водіїв і закликала їх не бути легковажними "із літньою гумою" - пошвидше змінити її на зимову.
В яких областях опадів майже не буде
У західних областях України, за словами Діденко, вплив північного антициклону не дозволить прорватися:
ані дощу;
ані мокрому снігу.
Там - погода буде переважно без опадів.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Діденко розповіла також, що в більшості областей впродовж 6 листопада втримається сильний - до штормових поривів - північний вітер.
"Тому варто одягатися на кілька градусів нижче", - порадила вона.
Температура повітря вдень по Україні очікується, згідно з інформацією синоптика, близько +4...+8°С.
"Але одягайтеся, як на невеликий мороз", - наголосила синоптик.
До якої погоди готуватись у Києві
У Києві погода 6 листопада, за словами експерта, буде "на любителя":
ймовірний дощ, місцями - з мокрим снігом;
сильний північний вітер;
максимальна денна температура повітря - близько +5°С.
Коли на зміну холоду може прийти потепління
Насамкінець Діденко повідомила, що "заявлене" раніше потепління (після 10 листопада) "переноситься на 15-16 листопада".
"Тобто зсувається на кінець наступного тижня", - уточнила спеціаліст.
Водночас вона зауважила, що "краще пізно, ніж ніколи".
Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Нагадаємо, що У Карпатах температура опустилася до -9°С: якою буде погода найближчими днями.
Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.
Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.