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У п'ятницю 6 листопада Україну накриють дощі, мокрий сніг і сильний вітер

UA NEWS 05 Листопада 2026 13:11
У п'ятницю 6 листопада Україну накриють дощі, мокрий сніг і сильний вітер
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У п'ятницю, 6 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. У деяких регіонах можливі опади у вигляді холодного дощу та мокрого снігу, місцями прогнозують штормові пориви вітру.

Водночас очікуване раніше потепління відкладається. Терміни зміни погодних умов, за попередніми прогнозами, доведеться перенести.

Особливості поточної погоди в Україні

"Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається", - розповіла експерт.

Вона повідомила також, що минулої ночі:

  • спостерігалися невеликі мінуси;

  • на півночі та північному сході - пролітав сніг.

Синоптична ситуація в п'ятницю, 6 листопада

Впродовж п'ятниці, 6 листопада, за даними Діденко, "нашу територію перетинатиме холодний атмосферний фронт".

Через це у більшості областей України очікується дощ.

"А на півночі, подекуди в центрі та у східних областях - з мокрим снігом", - уточнила синоптик. З огляду на такі погодні умови, спеціаліст звернулась до водіїв і закликала їх не бути легковажними "із літньою гумою" - пошвидше змінити її на зимову.

В яких областях опадів майже не буде

У західних областях України, за словами Діденко, вплив північного антициклону не дозволить прорватися:

  • ані дощу;

  • ані мокрому снігу.

Там - погода буде переважно без опадів.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Діденко розповіла також, що в більшості областей впродовж 6 листопада втримається сильний - до штормових поривів - північний вітер.

"Тому варто одягатися на кілька градусів нижче", - порадила вона.

Температура повітря вдень по Україні очікується, згідно з інформацією синоптика, близько +4...+8°С.

"Але одягайтеся, як на невеликий мороз", - наголосила синоптик.

До якої погоди готуватись у Києві

У Києві погода 6 листопада, за словами експерта, буде "на любителя":

  • ймовірний дощ, місцями - з мокрим снігом;

  • сильний північний вітер;

  • максимальна денна температура повітря - близько +5°С.

Коли на зміну холоду може прийти потепління

Насамкінець Діденко повідомила, що "заявлене" раніше потепління  (після 10 листопада) "переноситься на 15-16 листопада".

"Тобто зсувається на кінець наступного тижня", - уточнила спеціаліст.

Водночас вона зауважила, що "краще пізно, ніж ніколи".

Про це повідомляється із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Нагадаємо, що У Карпатах температура опустилася до -9°С: якою буде погода найближчими днями.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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