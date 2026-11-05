风力和气温将如何变化

迪登科还表示，11月6日当天，大多数地区将持续出现强劲的北风，阵风甚至可能达到风暴级别。

“因此，建议穿得比平时再薄几度，”她建议道。

据气象专家预测，乌克兰全天白天的气温预计在+4...+8°C左右。

“但请像应对轻微霜冻一样穿衣，”这位气象学家强调道。

基辅应做好哪些天气准备

据专家称，11月6日基辅的天气将“见仁见智”：

可能有雨，部分地区伴有湿雪；

强劲的北风；

日间最高气温约为+5°C。

寒冷之后何时会转暖

最后，迪登科表示，此前“预告”的回暖（11月10日之后）“将推迟至11月15日至16日”。

“也就是说，推迟到了下周末，”这位专家补充道。

同时，她指出，“迟到总比没有好”。

该消息援引了气象学家兼天气预报员娜塔莉娅·迪登科在Facebook上的帖子。

回顾一下，喀尔巴阡山脉的气温已降至-9°C：未来几天的天气将如何？

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。同时，据气象预报员的初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。不过，这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或雨夹雪的形式出现。