11月6日星期五，乌克兰将出现降雨、湿雪和强风
11月6日星期五，乌克兰预计将出现寒冷多风的天气。部分地区可能出现冷雨和湿雪，局部地区预计将出现阵风。
与此同时，此前预期的回暖将推迟。根据初步预报，天气状况变化的时间将不得不推迟。
乌克兰当前天气特点
“乌克兰已经感受到今年第一波真正的秋寒，”这位专家表示。
她还透露，昨晚：
气温略低于零度；
北部和东北部地区飘过零星雪花。
11月6日（星期五）的天气情况
据迪登科介绍，11月6日（周五）全天，“一股冷空气锋面将横穿我国境内”。
因此，乌克兰大部分地区预计将有降雨。
“而在北部、中部部分地区以及东部各州，将伴有湿雪，”这位气象专家补充道。 鉴于此类天气状况，该专家呼吁驾驶员不要对“夏季轮胎”掉以轻心，应尽快将其更换为冬季轮胎。
哪些地区几乎不会有降水
据迪登科介绍，在乌克兰西部各州，受北方高压系统影响，降水将难以形成：
既不会下雨；
也不会出现湿雪。
该地区天气将以无降水为主。
风力和气温将如何变化
迪登科还表示，11月6日当天，大多数地区将持续出现强劲的北风，阵风甚至可能达到风暴级别。
“因此，建议穿得比平时再薄几度，”她建议道。
据气象专家预测，乌克兰全天白天的气温预计在+4...+8°C左右。
“但请像应对轻微霜冻一样穿衣，”这位气象学家强调道。
基辅应做好哪些天气准备
据专家称，11月6日基辅的天气将“见仁见智”：
可能有雨，部分地区伴有湿雪；
强劲的北风；
日间最高气温约为+5°C。
寒冷之后何时会转暖
最后，迪登科表示，此前“预告”的回暖（11月10日之后）“将推迟至11月15日至16日”。
“也就是说，推迟到了下周末，”这位专家补充道。
同时，她指出，“迟到总比没有好”。
该消息援引了气象学家兼天气预报员娜塔莉娅·迪登科在Facebook上的帖子。
回顾一下，喀尔巴阡山脉的气温已降至-9°C：未来几天的天气将如何？
从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。同时，据气象预报员的初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。
今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。不过，这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或雨夹雪的形式出现。