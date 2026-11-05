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Новости Украина

В пятницу, 6 ноября, над Украиной пройдут дожди, мокрый снег и сильный ветер

UA NEWS 05 Ноября 2026 13:11
В пятницу, 6 ноября, над Украиной пройдут дожди, мокрый снег и сильный ветер

В пятницу, 6 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. В некоторых регионах возможны осадки в виде холодного дождя и мокрого снега, местами прогнозируются штормовые порывы ветра.

В то же время ожидаемое ранее потепление откладывается. Сроки изменения погодных условий, по предварительным прогнозам, придется перенести.

Особенности текущей погоды в Украине

«Первая настоящая осенняя холодная погода в Украине уже ощущается», — рассказала эксперт.

Она также сообщила, что прошлой ночью:

  • наблюдались небольшие минусовые температуры;

  • на севере и северо-востоке — пролетал снег.

Синоптическая обстановка в пятницу, 6 ноября

В течение пятницы, 6 ноября, по данным Диденко, «нашу территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт».

В связи с этим в большинстве областей Украины ожидается дождь.

«А на севере, местами в центре и в восточных областях — с мокрым снегом», — уточнила синоптик. Учитывая такие погодные условия, специалист обратилась к водителям и призвала их не быть легкомысленными «с летней резиной» — поскорее сменить её на зимнюю.

В каких областях осадков почти не будет

В западных областях Украины, по словам Диденко, влияние северного антициклона не позволит прорваться:

  • ни дождя;

  • ни мокрому снегу.

Там погода будет преимущественно без осадков.

Чего ожидать от ветра и температуры воздуха

Диденко также рассказала, что в большинстве областей в течение 6 ноября сохранится сильный — до штормовых порывов — северный ветер.

«Поэтому стоит одеваться на несколько градусов теплее», — посоветовала она.

Температура воздуха днем по Украине ожидается, согласно информации синоптика, около +4...+8°С.

«Но одевайтесь, как на небольшой мороз», — подчеркнула синоптик.

К какой погоде готовиться в Киеве

В Киеве погода 6 ноября, по словам эксперта, будет «на любителя»:

  • вероятен дождь, местами — с мокрым снегом;

  • сильный северный ветер;

  • максимальная дневная температура воздуха — около +5 °С.

Когда на смену холоду может прийти потепление

В заключение Диденко сообщила, что «заявленное» ранее потепление (после 10 ноября) «переносится на 15–16 ноября».

«То есть сдвигается на конец следующей недели», — уточнила специалист.

В то же время она отметила, что «лучше поздно, чем никогда».

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Напомним, что в Карпатах температура опустилась до -9 °С: какая будет погода в ближайшие дни.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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