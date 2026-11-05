В пятницу, 6 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. В некоторых регионах возможны осадки в виде холодного дождя и мокрого снега, местами прогнозируются штормовые порывы ветра.

В то же время ожидаемое ранее потепление откладывается. Сроки изменения погодных условий, по предварительным прогнозам, придется перенести.

Особенности текущей погоды в Украине

«Первая настоящая осенняя холодная погода в Украине уже ощущается», — рассказала эксперт.

Она также сообщила, что прошлой ночью:

наблюдались небольшие минусовые температуры;

на севере и северо-востоке — пролетал снег.

Синоптическая обстановка в пятницу, 6 ноября

В течение пятницы, 6 ноября, по данным Диденко, «нашу территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт».

В связи с этим в большинстве областей Украины ожидается дождь.

«А на севере, местами в центре и в восточных областях — с мокрым снегом», — уточнила синоптик. Учитывая такие погодные условия, специалист обратилась к водителям и призвала их не быть легкомысленными «с летней резиной» — поскорее сменить её на зимнюю.