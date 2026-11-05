В пятницу, 6 ноября, над Украиной пройдут дожди, мокрый снег и сильный ветер
В пятницу, 6 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. В некоторых регионах возможны осадки в виде холодного дождя и мокрого снега, местами прогнозируются штормовые порывы ветра.
В то же время ожидаемое ранее потепление откладывается. Сроки изменения погодных условий, по предварительным прогнозам, придется перенести.
Особенности текущей погоды в Украине
«Первая настоящая осенняя холодная погода в Украине уже ощущается», — рассказала эксперт.
Она также сообщила, что прошлой ночью:
наблюдались небольшие минусовые температуры;
на севере и северо-востоке — пролетал снег.
Синоптическая обстановка в пятницу, 6 ноября
В течение пятницы, 6 ноября, по данным Диденко, «нашу территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт».
В связи с этим в большинстве областей Украины ожидается дождь.
«А на севере, местами в центре и в восточных областях — с мокрым снегом», — уточнила синоптик. Учитывая такие погодные условия, специалист обратилась к водителям и призвала их не быть легкомысленными «с летней резиной» — поскорее сменить её на зимнюю.
В каких областях осадков почти не будет
В западных областях Украины, по словам Диденко, влияние северного антициклона не позволит прорваться:
ни дождя;
ни мокрому снегу.
Там погода будет преимущественно без осадков.
Чего ожидать от ветра и температуры воздуха
Диденко также рассказала, что в большинстве областей в течение 6 ноября сохранится сильный — до штормовых порывов — северный ветер.
«Поэтому стоит одеваться на несколько градусов теплее», — посоветовала она.
Температура воздуха днем по Украине ожидается, согласно информации синоптика, около +4...+8°С.
«Но одевайтесь, как на небольшой мороз», — подчеркнула синоптик.
К какой погоде готовиться в Киеве
В Киеве погода 6 ноября, по словам эксперта, будет «на любителя»:
вероятен дождь, местами — с мокрым снегом;
сильный северный ветер;
максимальная дневная температура воздуха — около +5 °С.
Когда на смену холоду может прийти потепление
В заключение Диденко сообщила, что «заявленное» ранее потепление (после 10 ноября) «переносится на 15–16 ноября».
«То есть сдвигается на конец следующей недели», — уточнила специалист.
В то же время она отметила, что «лучше поздно, чем никогда».
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.
Напомним, что в Карпатах температура опустилась до -9 °С: какая будет погода в ближайшие дни.
Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.
Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.