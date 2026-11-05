McDonald’s rozpoczął testowanie nowego trybu pracy na wypadek alarmów powietrznych

Sieć restauracji szybkiej obsługi McDonald’s testuje nowy tryb pracy podczas alarmów powietrznych poziomu żółtego w dwóch miastach Ukrainy — w Połtawie i Czernihowie.

W McDonald’s wyjaśniono, że od września ukraińskie przepisy zezwalają przedsiębiorstwom na kontynuowanie działalności podczas alarmów powietrznych poziomu żółtego, pod warunkiem przestrzegania określonych wymogów bezpieczeństwa.

„Dostosowaliśmy nasze procesy operacyjne do tych wymagań i wdrożyliśmy dostępny dla przedsiębiorstw system monitorowania zagrożeń powietrznych w czasie rzeczywistym” – czytamy w oświadczeniu firmy.

W dwóch lokalach w Połtawie i Czernihowie podczas alarmu powietrznego poziomu żółtego działalność będzie kontynuowana tylko pod warunkiem, że dane z monitoringu potwierdzą brak bezpośredniego zagrożenia dla danej lokalizacji.

Jeśli system wykryje zagrożenie lub ogłoszony zostanie alarm powietrzny poziomu czerwonego, restauracje zawieszą działalność.

„W przypadku wykrycia zagrożenia lub ogłoszenia alarmu powietrznego poziomu czerwonego działalność zostanie zawieszona, a pracownicy i goście zostaną poproszeni o udanie się do schronu” – podkreślono w biurze prasowym McDonald’s.

W pozostałych restauracjach sieci na Ukrainie zasady działania podczas alarmów powietrznych pozostają na razie bez zmian.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas alarmów powietrznych restauracje McDonald’s zawieszają działalność, a pracownicy i goście udają się do schronów. Firma pokrywa pracownikom koszty czasu spędzonego w schronach.

Z powodu zakłóceń logistycznych lokale sieci mogą również działać z ograniczonym menu.

Ponadto ceny w restauracjach McDonald’s mogą się różnić w zależności od regionu, kosztów produkcji i kosztów logistycznych. Koszt zamówień z dostawą może być również wyższy niż w przypadku zakupu bezpośrednio w restauracji.

Informację tę firma przekazuje na Instagramie.

Przypomnijmy, że alarmy powietrzne zmuszają restauracje McDonald’s do tymczasowego wstrzymania obsługi oraz ewakuacji gości i pracowników. Takie przerwy stwarzają dodatkowe trudności dla personelu, ponieważ pracownicy muszą nie tylko przerywać pracę, ale także wykonywać dodatkowe zadania fizyczne podczas ewakuacji oraz po powrocie do restauracji.

W Kijowie, po nocnym ataku rosyjskim 19 października, uszkodzeniu uległa restauracja McDonald’s na Szulawce. Lokal będzie zamknięty przez dwa dni.

Czytaj nas na