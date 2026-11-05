McDonald’s почав тестувати новий режим роботи під час повітряних тривог

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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s тестує новий порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох містах України — Полтаві та Чернігові.

У McDonald’s пояснили, що із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу під час повітряних тривог жовтого рівня за умови дотримання визначених вимог безпеки.

«Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу», — йдеться в заяві компанії.

У двох закладах у Полтаві та Чернігові під час повітряної тривоги жовтого рівня роботу продовжуватимуть лише за умови, що дані моніторингу підтверджуватимуть відсутність безпосередньої загрози для відповідної локації.

Якщо система зафіксує небезпеку або буде оголошено повітряну тривогу червоного рівня, ресторани призупинять роботу.

«У разі виявлення загрози або оголошення повітряної тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття», — наголосили у пресслужбі McDonald’s.

В інших ресторанах мережі в Україні порядок роботи під час повітряних тривог наразі залишається без змін.

Нагадаємо, за чинними правилами під час повітряних тривог ресторани McDonald’s призупиняють роботу, а працівники та відвідувачі переходять до укриттів. Компанія оплачує співробітникам час перебування там.

Через перебої з логістикою заклади мережі також можуть працювати зі скороченим меню.

Крім того, ціни в ресторанах McDonald’s можуть відрізнятися залежно від регіону, собівартості продукції та логістичних витрат. Вартість замовлень через доставку також може бути вищою, ніж під час купівлі безпосередньо в ресторані.

Про це повідомляє компанія в Instagram.

Нагадаємо, повітряні тривоги змушують ресторани McDonald's тимчасово припиняти обслуговування та евакуювати відвідувачів і працівників. Такі перерви створюють додаткові труднощі для персоналу, адже співробітникам доводиться не лише переривати робочий процес, а й виконувати додаткову фізичну роботу під час евакуації та після повернення до ресторанів.

У Києві після нічної російської атаки 19 жовтня пошкоджень зазнав ресторан McDonald's на Шулявці. Заклад не працюватиме протягом двох днів.

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