Відео: Пошкоджений ударом РФ McDonald's на Шулявці не працюватиме певний час

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У Києві після нічної російської атаки 19 жовтня пошкоджень зазнав ресторан McDonald's на Шулявці. Заклад не працюватиме протягом двох днів.

Внаслідок нічної атаки 19 жовтня пошкоджений McDonald's. Також руйнувань зазнали бізнес-центр «Інком», поліклініка та ТРЦ Cosmo Multimall. Усі ці об'єкти розташовані в районі Шулявки.

На відео з McDonald's видно наслідки удару – усюди розсипане скло.

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Неподалік дитячий майданчик усіяний уламками скла.

У Києві після атаки РФ пошкоджений McDonald’s на Шулявці #ЕксклюзивРБКУкраїна #МакДональдз #RBCUkraineExclusive #McDonalds https://t.co/i8Dhpx1H1l — РБК-Україна (@rbc_ukraine) October 19, 2026

«Унаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан "МакДональдз" на вул. Вадима Гетьмана, 1А. На щастя, ніхто не постраждав», – повідомили в пресслужбі McDonald's.

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«На момент атаки заклад не працював, а працівники перебували в укритті. Наразі ми працюємо над усуненням наслідків. Попередньо ресторан не працюватиме протягом двох днів», – додали в компанії, повідомляє РБК-Україна.

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