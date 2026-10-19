Видео: Пострадавший от удара со стороны РФ ресторан McDonald's на Шулявке не будет работать некоторое время
В Киеве после ночной российской атаки 19 октября были повреждены здания ресторана McDonald's на Шулявке. Заведение не будет работать в течение двух дней.
В результате ночной атаки 19 октября был поврежден McDonald's. Также разрушениям подверглись бизнес-центр «Инком», поликлиника и ТРЦ Cosmo Multimall. Все эти объекты расположены в районе Шулявки.
На видео из McDonald's видны последствия удара — повсюду разбросано стекло.
Неподалеку детская площадка усыпана осколками стекла.
В Киеве после атаки РФ поврежден McDonald’s на Шулявке
#ЭксклюзивРБКУкраина #МакДональдс #RBCUkraineExclusive #McDonalds https://t.co/i8Dhpx1H1l
— РБК-Украина (@rbc_ukraine) 19 октября 2026
«В результате российского нападения на Киев был повреждён ресторан «МакДональдз» на ул. Вадима Гетьмана, 1А. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе McDonald's.
«На момент атаки заведение не работало, а сотрудники находились в укрытии. Сейчас мы работаем над устранением последствий. Предположительно, ресторан не будет работать в течение двух дней», — добавили в компании, сообщает РБК-Украина.
Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден контактный зоопарк «Зверополис».
Ранее Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения партнеров о баллистических ударах РФ.
Также в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.
В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.
США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.