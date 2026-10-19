Видео: Пострадавший от удара со стороны РФ ресторан McDonald's на Шулявке не будет работать некоторое время

В Киеве после ночной российской атаки 19 октября были повреждены здания ресторана McDonald's на Шулявке. Заведение не будет работать в течение двух дней.

В результате ночной атаки 19 октября был поврежден McDonald's. Также разрушениям подверглись бизнес-центр «Инком», поликлиника и ТРЦ Cosmo Multimall. Все эти объекты расположены в районе Шулявки.

На видео из McDonald's видны последствия удара — повсюду разбросано стекло.

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Неподалеку детская площадка усыпана осколками стекла.

В Киеве после атаки РФ поврежден McDonald’s на Шулявке #ЭксклюзивРБКУкраина #МакДональдс #RBCUkraineExclusive #McDonalds https://t.co/i8Dhpx1H1l — РБК-Украина (@rbc_ukraine) 19 октября 2026

«В результате российского нападения на Киев был повреждён ресторан «МакДональдз» на ул. Вадима Гетьмана, 1А. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе McDonald's.

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«На момент атаки заведение не работало, а сотрудники находились в укрытии. Сейчас мы работаем над устранением последствий. Предположительно, ресторан не будет работать в течение двух дней», — добавили в компании, сообщает РБК-Украина.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден контактный зоопарк «Зверополис».

Ранее Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения партнеров о баллистических ударах РФ.

Также в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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