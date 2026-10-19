США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ

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Сполучені Штати не надали Україні завчасного попередження про російську балістичну атаку на Київ. За наявною інформацією, це сталося не вперше.

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, який оприлюднив інформацію власних джерел.

За інформацією журналіста, черговий балістичний удар по українській столиці відбувся без попереднього повідомлення про загрозу. «Знову не було жодного попереднього сповіщення щодо балістичної атаки на Київ, що щойно сталася», – зазначив Рауфоглу.

Київ збільшить кількість автобусів через пошкодження інфраструктури метро.

Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

Додамо, що російські війська понад 20 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровщини.

На Львівщині під час російської атаки сили протиповітряної оборони збили безпілотник над Малеховом, після чого загорілася складська будівля логістичного комплексу.

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