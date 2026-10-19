США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев

Соединённые Штаты не предупредили Украину заранее о российской баллистической атаке на Киев. По имеющимся данным, это произошло не впервые.

Об этом сообщает журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу, который обнародовал информацию из собственных источников.

По информации журналиста, очередной баллистический удар по украинской столице произошел без предварительного предупреждения об угрозе. «Снова не было никакого предварительного предупреждения о баллистической атаке на Киев, которая только что произошла», — отметил Рауфоглу.

Киев увеличит количество автобусов из-за повреждений инфраструктуры метро.

Напомним, после атаки РФ на Киев повреждены наземная станция метро и пути, есть пострадавшие.

Добавим, что российские войска более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области.

Во Львовской области во время российской атаки силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Малеховом, после чего загорелось складское здание логистического комплекса.

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