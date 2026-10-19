Відео: У Києві через російський обстріл пошкоджено контактний зоопарк Звірополіс

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Унаслідок російського ракетного удару по торгово-розважальному центру Cosmo Multimall у Києві пошкоджень зазнав контактний зоопарк «Звірополіс». Інформації про стан тварин у наданому повідомленні немає.

За попередніми даними, тварини не постраждали. Наразі на місці триває їхня евакуація у безпечне місце.

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Раніше Зеленський заявив про чергову відсутність попередження партнерів щодо балістики рф.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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