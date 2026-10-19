Відео: У Києві через російський обстріл пошкоджено контактний зоопарк Звірополіс
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Унаслідок російського ракетного удару по торгово-розважальному центру Cosmo Multimall у Києві пошкоджень зазнав контактний зоопарк «Звірополіс». Інформації про стан тварин у наданому повідомленні немає.
За попередніми даними, тварини не постраждали. Наразі на місці триває їхня евакуація у безпечне місце.
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