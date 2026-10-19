Видео: В Киеве в результате российского обстрела поврежден контактный зоопарк «Зверополис»

В результате российского ракетного удара по торгово-развлекательному центру Cosmo Multimall в Киеве были повреждены помещения контактного зоопарка «Зверополис». Информации о состоянии животных в данном сообщении нет.

По предварительным данным, животные не пострадали. В настоящее время на месте продолжается их эвакуация в безопасное место.

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Ранее Зеленский заявил об очередном отсутствии предупреждения со стороны партнеров о баллистических ракетах РФ.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырех линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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