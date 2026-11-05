McDonald’s начал тестировать новый режим работы во время воздушных тревог

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s тестирует новый порядок работы во время воздушных тревог желтого уровня в двух городах Украины — Полтаве и Чернигове.

В McDonald’s пояснили, что с сентября украинское законодательство позволяет предприятиям продолжать работу во время воздушных тревог желтого уровня при условии соблюдения определенных требований безопасности.

«Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени», — говорится в заявлении компании.

В двух заведениях в Полтаве и Чернигове во время воздушной тревоги желтого уровня работа будет продолжаться только при условии, что данные мониторинга подтвердят отсутствие непосредственной угрозы для соответствующей локации.

Если система зафиксирует опасность или будет объявлена воздушная тревога красного уровня, рестораны приостановят работу.

«В случае обнаружения угрозы или объявления воздушной тревоги красного уровня работа будет приостановлена, а сотрудников и посетителей попросят пройти в укрытие», — подчеркнули в пресс-службе McDonald’s.

В остальных ресторанах сети в Украине порядок работы во время воздушных тревог пока остается без изменений.

Напомним, согласно действующим правилам, во время воздушных тревог рестораны McDonald’s приостанавливают работу, а сотрудники и посетители переходят в укрытия. Компания оплачивает сотрудникам время пребывания там.

Из-за перебоев с логистикой заведения сети также могут работать с сокращенным меню.

Кроме того, цены в ресторанах McDonald’s могут отличаться в зависимости от региона, себестоимости продукции и логистических расходов. Стоимость заказов с доставкой также может быть выше, чем при покупке непосредственно в ресторане.

Об этом сообщает компания в Instagram.

Напомним, воздушные тревоги вынуждают рестораны McDonald’s временно приостанавливать обслуживание и эвакуировать посетителей и сотрудников. Такие перерывы создают дополнительные трудности для персонала, ведь сотрудникам приходится не только прерывать рабочий процесс, но и выполнять дополнительную физическую работу во время эвакуации и после возвращения в рестораны.

В Киеве после ночной российской атаки 19 октября повреждения получил ресторан McDonald's на Шулявке. Заведение не будет работать в течение двух дней.

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