麦当劳开始测试空袭警报期间的新运营模式

快餐连锁品牌麦当劳正在乌克兰的波尔塔瓦和切尔尼戈夫两座城市，测试在黄色级别空袭警报期间的新运营流程。

麦当劳方面解释称，自9月起，乌克兰法律允许企业在遵守特定安全要求的前提下，在黄色级别空袭警报期间继续营业。

“我们已根据这些要求调整了运营流程，并引入了一套适用于企业的实时空中威胁监测系统，”该公司在声明中表示。

在波尔塔瓦和切尔尼戈夫的两家门店，只有当监测数据确认该地点不存在直接威胁时，才会在黄色级别空袭警报期间继续营业。

若系统检测到危险或发布红色级别空袭警报，餐厅将暂停营业。

“一旦发现威胁或发布红色级别空袭警报，餐厅将暂停营业，并要求员工和顾客前往避难所，”麦当劳新闻处强调道。

该连锁品牌在乌克兰的其他餐厅，目前在空袭警报期间的运营安排保持不变。

需要提醒的是，根据现行规定，在空袭警报期间，麦当劳餐厅将暂停营业，员工和顾客需前往避难所。公司将支付员工在避难所停留期间的工资。

由于物流中断，该连锁餐厅的门店也可能提供精简版菜单。

此外，麦当劳餐厅的定价可能因地区、产品成本及物流费用而有所不同。外卖订单的价格也可能高于在餐厅堂食的价格。

该公司在Instagram上发布了这一消息。

需要提醒的是，空袭警报会导致麦当劳餐厅暂时停止营业，并疏散顾客和员工。 此类中断给员工带来了额外困难，因为他们不仅需要中断工作流程，还必须在疏散期间及返回餐厅后完成额外的体力劳动。

10月19日，基辅在经历俄罗斯夜间袭击后，位于舒利亚夫卡的麦当劳餐厅遭到损毁。该餐厅将暂停营业两天。

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