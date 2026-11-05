We Lwowie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników służb komunalnych znalazły się pod znakiem zapytania z powodu zablokowania środków przez skarb państwa

We Lwowie, z powodu opóźnień w płatnościach ze strony Skarbu Państwa, pojawiły się problemy z wypłatą wynagrodzeń pracownikom przedsiębiorstw komunalnych, funkcjonowaniem transportu publicznego oraz budową obiektów infrastrukturalnych. Na dzień 28 października Skarb Państwa nie zrealizował 4231 płatności gminy lwowskiej na łączną kwotę 901,7 mln hrywien. Z tej kwoty 554,1 mln hrywien to środki z budżetu rozwojowego.

Według niego problem nie polega na braku pieniędzy w budżecie lokalnym, ale na niemożności terminowego dysponowania nimi.

„Miasto ma pieniądze. Leżą one na kontach, ale Skarb Państwa nie realizuje płatności. Przede wszystkim ma to wpływ na osoby wykonujące prace na rzecz miasta” – mówi Sadowy.

Opóźnienia w płatnościach skarbowych już teraz wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych. Według Andriya Sadovogo, z powodu niewypłacania wynagrodzeń pracownicy służb komunalnych i sprzątacze zaczynają odchodzić z pracy.

Aby kontynuować działalność i uniknąć zakłóceń, przedsiębiorstwa są zmuszone do gromadzenia długów i zaciągania pożyczek.

Problemy z realizacją płatności mogą również wpłynąć na funkcjonowanie transportu publicznego we Lwowie. Jak zauważył burmistrz, z powodu opóźnień w rozliczeniach istnieje ryzyko zmniejszenia liczby autobusów i tramwajów na trasach.

Ponadto sytuacja utrudnia realizację dużych projektów budowlanych, w przypadku których ważne jest dotrzymywanie terminów technologicznych.

Wśród obiektów, które znalazły się w niebezpieczeństwie, jest nowy wiadukt na skrzyżowaniu ulic Szewczenki i Kowcza.

Andrij Sadowy podkreślił, że władze miejskie rozumieją priorytetowe znaczenie finansowania obrony w warunkach wojny. Jednocześnie, jak powiedział, gminy również muszą wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców, zapewniać funkcjonowanie infrastruktury krytycznej oraz przygotowywać się do zimy.

„Rozumiemy złożoność sytuacji w kraju oraz konieczność finansowania obrony. Jednocześnie gminy mają również swoje zobowiązania — utrzymanie infrastruktury krytycznej, wypłacanie wynagrodzeń, wspieranie żołnierzy, przeprowadzanie remontów i przygotowania do zimy” — podkreślił Andrij Sadowyj.

Lwów oczekuje od rządu i Ministerstwa Finansów przejrzystego i przewidywalnego mechanizmu realizacji płatności skarbowych. Pozwoliłoby to gminom planować wydatki, terminowo rozliczać się z wykonawcami oraz zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie służb miejskich.

Problem nie ogranicza się do Lwowa. Według danych Stowarzyszenia Miast Ukrainy (AMU) opóźnienia w płatnościach z własnych rachunków budżetów lokalnych dotknęły gminy we wszystkich regionach kraju.

Łączna kwota niezrealizowanych płatności skarbowych, według szacunków AMU, wynosi około 20 mld hrywien.

Rząd tłumaczy opóźnienia brakiem środków na jednolitym rachunku skarbowym oraz koniecznością priorytetowego finansowania obrony.

Poinformował o tym burmistrz Lwowa Andrij Sadowyj.

Obecnie Państwowa Służba Skarbowa Ukrainy wznawia realizację zleceń płatniczych Lwowa; zrealizowano około 20% płatności o krytycznym znaczeniu. Obecnie skarb państwa rozpatruje wnioski o wypłaty złożone do 21 września 2026 r., natomiast dokumenty złożone później pozostają w zawieszeniu.

Andrij Sadowyj poinformował wcześniej o ryzyku załamania się infrastruktury komunalnej miasta z powodu opóźnień w wypłatach ze strony Państwowej Służby Skarbowej. Według burmistrza, na dzień 19 października zablokowano ponad 1,086 mld hrywien środków miejskich, co doprowadziło do zaległości w wypłatach wynagrodzeń i odejścia pracowników z przedsiębiorstw komunalnych.

1 października miasto oficjalnie zwróciło się do premiera i odpowiednich ministrów. Sytuacja ta dotyczy nie tylko Lwowa, ale także innych miast Ukrainy, dlatego Stowarzyszenie Miast również zwróciło się do rządu.

We Lwowie prywatni przewoźnicy ogłosili częściowe zawieszenie obsługi miejskich linii autobusowych z powodu opóźnień w płatnościach za przewozy ulgowe. Z powodu braku środków przedsiębiorstwom brakuje pieniędzy na paliwo, a także powstały zaległości w wypłatach wynagrodzeń dla pracowników.

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