Imieniny prawosławne 7 listopada 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

W sobotę, 7 listopada 2026 roku, imieniny obchodzą Walery, Jewgienij, Maksym, Fiodor oraz kilka innych imion męskich i żeńskich. Wśród nich znajdują się zarówno imiona powszechne na Ukrainie, jak i te rzadsze — na przykład Afanasia i Matrona. Opowiadamy, komu warto złożyć życzenia tego dnia i jakie znaczenie mają te imiona.

7 listopada według kalendarza prawosławnego czci się męczenników, którzy ponieśli śmierć za wiarę chrześcijańską w mieście Melitina. Wśród nich byli święci o imionach Walery, Eugeniusz, Teodor i inni. Właśnie z kościelną pamięcią o świętych wiąże się tradycja obchodzenia imienin.

W kalendarzach imieninowych na tę datę przypadają różne imiona. Wśród nich są męskie imiona: Walery, Eugeniusz, Maksym, Anton, Fiodor, Ilarion i inne. Imiona żeńskie wymienione w niektórych kalendarzach to: Elżbieta, Afanasia i Matrona.

Imiona żeńskie 7 listopada

Elżbieta — imię pochodzenia starożytnożydowskiego. Tłumaczy się je jako „Bóg jest moją przysięgą” lub „ta, która czci Boga”. Ma ono długą historię biblijną i jest związane ze świętą sprawiedliwą Elżbietą, matką Jana Chrzciciela.

Afanazja — żeńska forma greckiego imienia Afanazij. W tłumaczeniu oznacza „nieśmiertelna”. Imię to wiąże się z pojęciem życia wiecznego i ma długą tradycję chrześcijańską.

Matrona — imię pochodzenia łacińskiego. Jego znaczenie wiąże się ze słowami „szanowana kobieta”, „matka rodziny” lub „pani”. W tradycji chrześcijańskiej znane jest dzięki świętym noszącym to imię, w szczególności czcigodnej Matronie.

Imiona męskie 7 listopada

Walery — imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa valere, co oznacza „być silnym”, „być zdrowym”. Dlatego też interpretuje się je jako „silny” i „zdrowy”.

Eugeniusz — imię pochodzenia greckiego, które tłumaczy się jako „szlachetny”, „szlachetny” lub „ten, który ma dobre pochodzenie”. Stało się popularne w wielu krajach europejskich.

Maksym — pochodzi od łacińskiego słowa maximus, czyli „największy”, „najwspanialszy”. Imię to było popularne już w starożytnym Rzymie, a później utrwaliło się również w tradycji chrześcijańskiej.

Anton — ma starożytne rzymskie pochodzenie. Kojarzy się z nazwiskiem rodowym Antonius. Jedna z powszechnych interpretacji to „ten, który wkracza do walki” lub „ten, który stawia opór”.

Fiodor — imię pochodzenia greckiego, utworzone od słów oznaczających „Bóg” i „dar”. Jego znaczenie to „dar Boży” lub „obdarowany przez Boga”. Inną formą tego imienia jest Teodor.

Ilarion — pochodzi od greckiego słowa hilaros, oznaczającego „wesoły”, „radosny” lub „pełen radości życia”. Imię to ma długą historię kościelną.

Bogdan — imię słowiańskie, które dosłownie oznacza „dany przez Boga” lub „obdarowany przez Boga”. Ma ono zrozumiałe znaczenie i od dawna jest używane na Ukrainie.

Wasil — imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa basileus, co oznacza „król” lub „władca”. Dlatego imię to często tłumaczy się jako „królewski”.

Georgij — to starożytne imię greckie, które oznacza „rolnik” lub „ten, kto uprawia ziemię”. Na Ukrainie popularne są również jego formy: Jurij i Jegor.

Grigorij — pochodzi od greckiego słowa grēgoros, oznaczającego „czujny”, „uważny” lub „ten, który nie śpi”. W historii chrześcijaństwa imię to nosiło wielu świętych i działaczy kościelnych.

Iwan — to ukraińska forma starożytnego imienia żydowskiego Johanan. Jego znaczenie to „Bóg miłosierny” lub „łaska Boża”. Jest to jedno z najstarszych i najpopularniejszych imion w tradycji chrześcijańskiej.

Cyryl — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „pan”, „władca” lub „gospodarz”. Znane jest dzięki świętym Cyrylowi i Metodemu, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój piśmiennictwa słowiańskiego.

Konstantyn — pochodzi od łacińskiego słowa constans. Jego znaczenie to „wytrwały”, „stały”, „niezłomny”. Jednym z najsłynniejszych nosicieli tego imienia był rzymski cesarz Konstantyn Wielki.

Mikołaj — imię pochodzenia greckiego. Zostało utworzone od słów „zwycięstwo” i „lud”, dlatego tłumaczy się je jako „zwycięzca narodów”. Szczególne miejsce w tradycji chrześcijańskiej zajmuje święty Mikołaj Cudotwórca.

Michał — ma starożytne pochodzenie żydowskie. Jego znaczenie to „kto jest jak Bóg?” lub „kto jest podobny do Boga?”. Imię to wiąże się z archaniołem Michałem, którego w chrześcijaństwie uważa się za niebiańskiego obrońcę.

Aleksander — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „obrońca ludzi” lub „ten, który chroni mężczyzn”. Składa się z dwóch części, które oddają znaczenie ochrony i człowieka.

Oleksij — również pochodzi z języka greckiego. Jego znaczenie to „obrońca”, „ten, który chroni” lub „pomocnik”. Imię to ma długą historię i jest rozpowszechnione w wielu krajach.

Opanas — to ukraińska forma greckiego imienia Afanasiusz. Oznacza ono „nieśmiertelny”. Imię to znane jest dzięki świętym i czcigodnym, którzy zasłynęli w historii chrześcijaństwa.

Paweł — pochodzi od łacińskiego słowa paulus, oznaczającego „mały” lub „skromny”. Jednym z najsłynniejszych nosicieli tego imienia był apostoł Paweł, który odegrał ważną rolę w szerzeniu chrześcijaństwa.

Siergij — imię pochodzenia łacińskiego, związane ze starożytnym rzymskim nazwiskiem rodowym Sergius. Jego dokładne pierwotne znaczenie nie zostało jednoznacznie ustalone. W chrześcijaństwie znane jest dzięki wielu świętym, w szczególności czcigodnemu Siergiemu z Radoneża.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, to dzień ku czci świętego, na cześć którego dana osoba otrzymała imię podczas chrztu. W tradycji chrześcijańskiej taki święty uważany jest za niebiańskiego opiekuna danej osoby.

Imieniny niekoniecznie pokrywają się z dniem urodzin. Jeśli w kalendarzu kościelnym występuje kilka dat upamiętniających świętych o tym samym imieniu, zazwyczaj wybiera się najbliższy dzień czci świętego po dniu urodzin lub datę wyznaczoną podczas chrztu.

Jak obchodzi się imieniny

Dzień imienin zazwyczaj spędza się w gronie rodzinnym lub w gronie bliskich osób. Wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do swojego niebiańskiego opiekuna, podziękować za wsparcie oraz prosić o zdrowie, siłę i ochronę.

Obchody nie muszą być huczne. Często wystarczy serdeczne spotkanie, telefon lub szczera wiadomość.

Jak złożyć życzenia z okazji imienin

W tym dniu życzy się imiennikom zdrowia, pokoju, pomyślności, miłości i Bożego błogosławieństwa. Można również życzyć, aby niebiański opiekun chronił przed nieszczęściami, pomagał w trudnych sytuacjach i dodawał sił na drodze życia.

Najważniejsze w życzeniach nie jest liczba słów, ale troska i szczerość. Nawet krótkie, serdeczne życzenia mogą sprawić, że ten dzień stanie się wyjątkowy.

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