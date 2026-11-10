Zelenski i Stubb omówili rozmowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Abu Zabi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem, podczas której omówiono trójstronne spotkanie w Abu Zabi. Zełenski podkreślił, że Rosja również musi wykazać gotowość do deeskalacji i osiągnięcia prawdziwego pokoju.

„Rozmawiałem z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Obecnie w Abu Zabi rozpoczęły się rozmowy w formacie trójstronnym, odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Europy. Staramy się, aby negocjacje w tych dniach przyniosły konkretne rezultaty” – napisał.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina i jej partnerzy są gotowi do merytorycznej pracy na rzecz działań deeskalacyjnych, wypracowania skutecznych gwarancji bezpieczeństwa oraz zbliżenia się do prawdziwego pokoju.

„Konieczne jest, aby stanowisko Rosji było analogiczne. Uzgodniliśmy z Alexem, że będziemy się nadal koordynować. Oczekuję dzisiaj szczegółowego podsumowania od naszej grupy negocjacyjnej i partnerów na temat przebiegu rozmów z Rosjanami” – napisał.

Wcześniej Zełenski skomentował propozycję USA dotyczącą przekazania Donbasu.

Dodajmy, że Witkoff opowiedział o ważnych dla Ukrainy decyzjach podjętych podczas negocjacji w Abu Zabi.

Wcześniej ukraińska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Rosja wzmocniła skład swojej delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

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