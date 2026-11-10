Зеленский и Стубб обсудили переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в ходе которой обсудил трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что Россия также должна продемонстрировать готовность к деэскалации и достижению подлинного мира.

«Разговаривал с президентом Финляндии Александром Стуббом. Сейчас уже начался трехсторонний формат в Абу-Даби, состоялась и встреча с европейцами. Стараемся, чтобы переговоры в эти дни были результативными», — написал он.

Зеленский отметил, что Украина и партнеры настроены конструктивно работать ради деэскалационных шагов, выработки действенных гарантий безопасности и приближения реального мира.

«Необходимо, чтобы и российская позиция была аналогичной. Договорились с Алексом координировать действия и в дальнейшем. Ожидаю сегодня подробный брифинг от нашей переговорной группы и партнеров о ходе переговоров с россиянами», — написал он.

Ранее Зеленский прокомментировал предложение США о передаче Донбасса.

Добавим, что Виткофф рассказал о важных для Украины решениях, принятых на переговорах в Абу-Даби.

Ранее украинская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров с США и Россией.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — сообщает Bloomberg.

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