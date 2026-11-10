Зеленський і Стубб обговорили переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив тристоронню зустріч в Абу-Дабі. Зеленський наголосив, що Росія також має продемонструвати готовність до деескалації та досягнення справжнього миру.

«Говорив із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними», — написав він.

Зеленський зазначив, що Україна й партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру.

«Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною. Домовились з Алексом координуватись і надалі. Очікую сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи та партнерів щодо ходу розмови з росіянами», — написав він.

Раніше Зеленський прокоментував пропозицію США щодо передачі Донбасу.

Додамо, що Віткофф розповів про важливі для України рішення на переговорах в Абу-Дабі.

Раніше українська делегація прибула до Абу-Дабі для переговорів зі США та Росією.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

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