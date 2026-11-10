Україна отримала медичну допомогу від партнерів на понад 47 млн грн

У жовтні 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів медичну гуманітарну допомогу на понад 47,7 млн грн. До країни передали вакцини для профілактичних щеплень, препарати для лікування різних захворювань і матеріали для діагностики. Частину поставок уже розподілили між регіонами, решту вакцин доставляють до медичних закладів.

Допомогу передали міжнародні партнери та благодійні організації за координації МОЗ. Значну частину поставок становили вакцини, необхідні для проведення планових профілактичних щеплень. Зокрема, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Україна отримала 16 100 флаконів вакцини проти гемофільної інфекції типу B (Hib) та ще 23 250 флаконів інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ). Наразі препарати доставляють до регіонів, щоб медичні заклади могли використовувати їх для вакцинації.

Окрім вакцин, партнери передали Україні препарати для лікування різних захворювань. Швейцарська компанія Abbott надала 13 500 одиниць ібупрофену у формі сиропу. Ці ліки вже розподілили між сімома областями: Донецькою, Кіровоградською, Полтавською, Рівненською, Харківською, Чернівецькою та Чернігівською.

Ще одну партію препаратів Україна отримала за підтримки німецької гуманітарної організації Action medeor. Йдеться про 7 200 пакунків еноксапарину натрію в різних дозуваннях. Цей препарат використовують для профілактики та лікування тромбозів, а також небезпечних ускладнень, пов’язаних з утворенням тромбів. Допомогу призначили для медичних закладів у 17 областях і Києві.

Окремий напрям поставок — препарати та матеріали для діагностики й лікування туберкульозу, зокрема його лікарсько-стійких форм. Їх передали в межах програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Програма має назву «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України».

У межах цієї допомоги Україна отримала 16 849 пакунків лікарських засобів. Серед них — амікацин, бедаквілін, циклосерин, деламанід, меропенем і піридоксин. Частину цих препаратів застосовують під час лікування туберкульозу, зокрема випадків, коли хвороба не реагує на стандартні ліки. Також до країни надійшли 156 наборів тест-систем для виявлення туберкульозної інфекції та 635 пакунків спеціальних пробірок для забору крові. Вони потрібні медичним працівникам для проведення лабораторних досліджень. Крім того, у межах програми передали препарати валацикловіру та ранітидину.

У МОЗ наголошують, що така допомога дає змогу медичним закладам поповнювати запаси необхідних препаратів, вакцин і діагностичних матеріалів. Співпраця з міжнародними партнерами та благодійними організаціями залишається важливою для забезпечення медичної допомоги українцям під час повномасштабної війни. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

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