Украина получила медицинскую помощь от партнеров на сумму свыше 47 млн грн

В октябре 2026 года Украина получила от международных партнеров медицинскую гуманитарную помощь на сумму более 47,7 млн грн. В страну были переданы вакцины для профилактических прививок, препараты для лечения различных заболеваний и материалы для диагностики. Часть поставок уже распределена между регионами, остальные вакцины доставляются в медицинские учреждения.

Помощь была предоставлена международными партнерами и благотворительными организациями при координации со стороны Минздрава. Значительную часть поставок составили вакцины, необходимые для проведения плановых профилактических прививок. В частности, при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Украина получила 16 100 флаконов вакцины против гемофильной инфекции типа B (Hib) и ещё 23 250 флаконов инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ). В настоящее время препараты доставляются в регионы, чтобы медицинские учреждения могли использовать их для вакцинации.

Помимо вакцин, партнеры передали Украине препараты для лечения различных заболеваний. Швейцарская компания Abbott предоставила 13 500 единиц ибупрофена в форме сиропа. Эти лекарства уже распределены между семью областями: Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской.

Еще одну партию препаратов Украина получила при поддержке немецкой гуманитарной организации Action medeor. Речь идет о 7 200 упаковках эноксапарина натрия в различных дозировках. Этот препарат используется для профилактики и лечения тромбозов, а также опасных осложнений, связанных с образованием тромбов. Помощь предназначена для медицинских учреждений в 17 областях и Киеве.

Отдельное направление поставок — препараты и материалы для диагностики и лечения туберкулеза, в частности его лекарственно-устойчивых форм. Их передали в рамках программы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Программа носит название «Устойчивый ответ на эпидемии ВИЧ и туберкулеза в условиях войны и восстановления Украины».

В рамках этой помощи Украина получила 16 849 упаковок лекарственных средств. Среди них — амикацин, бедаквилин, циклосерин, деламанид, меропенем и пиридоксин. Часть этих препаратов применяется при лечении туберкулёза, в частности в случаях, когда болезнь не поддаётся стандартной терапии. Также в страну поступили 156 наборов тест-систем для выявления туберкулезной инфекции и 635 упаковок специальных пробирок для забора крови. Они необходимы медицинским работникам для проведения лабораторных исследований. Кроме того, в рамках программы были переданы препараты валацикловира и ранитидина.

В Минздраве отмечают, что такая помощь позволяет медицинским учреждениям пополнять запасы необходимых препаратов, вакцин и диагностических материалов. Сотрудничество с международными партнерами и благотворительными организациями остается важным для обеспечения медицинской помощи украинцам во время полномасштабной войны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает идею увязывать бюджет Европейского Союза с финансовой помощью Украине. В то же время он подчеркнул, что не считает такой подход шантажом. Свою позицию венгерский премьер объяснил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию с официальным визитом. В рамках поездки запланированы встречи с руководством страны, парламентариями и представителями оборонных компаний.

Читай нас в