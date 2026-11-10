Na Bukowinie mężczyzna zginął w wyniku porażenia prądem podczas montażu paneli słonecznych

W miejscowości Zastawna w obwodzie czerniowickim 61-letni mężczyzna zginął w wyniku porażenia prądem elektrycznym podczas montażu paneli słonecznych na dachu własnego domu. Okoliczności tej tragedii badają organy ścigania.

Zmarły był właścicielem domu, na którym prowadzono prace montażowe.

Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 9 listopada. Miejscowi mieszkańcy wezwali na miejsce zdarzenia ratowników Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS).

Pracownicy służby pomogli ratownikom medycznym zdjąć ciało mężczyzny z dachu domu. Lekarze stwierdzili zgon na miejscu zdarzenia.

W związku ze śmiercią mężczyzny policja wszczęła postępowanie karne na podstawie art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy z adnotacją „wypadek”.

Obecnie trwa śledztwo, a funkcjonariusze organów ścigania ustalają wszystkie okoliczności tej tragedii.

Poinformowała o tym szefowa biura prasowego Państwowej Służby Ratowniczej obwodu czerniowieckiego Myrosława Iwanczuk.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w niedzielę, 8 listopada, około godziny 09:20 we wsi Czupira w rejonie Bilozerkivskim. Do służb ratowniczych wpłynęło zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla.

W nocy z 21 na 22 stycznia w obwodzie kijowskim sześć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas ogrzewania mieszkania i korzystania z generatora.

W rejonie Buczany, w domu szeregowym we wsi Bilohorodka, znaleziono martwe małżeństwo i ich 11-letnią córkę, a 4-letniego chłopca hospitalizowano w stanie krytycznym.

W nocy z 9 na 10 stycznia w rejonie galickim we Lwowie, w mieszkaniu przy ulicy Księcia Romana, dziewięć osób uległo zatruciu tlenkiem węgla. Wśród nich było pięcioro dzieci.

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