Na Bukowinie mężczyzna zginął w wyniku porażenia prądem podczas montażu paneli słonecznych
W miejscowości Zastawna w obwodzie czerniowickim 61-letni mężczyzna zginął w wyniku porażenia prądem elektrycznym podczas montażu paneli słonecznych na dachu własnego domu. Okoliczności tej tragedii badają organy ścigania.
Zmarły był właścicielem domu, na którym prowadzono prace montażowe.
Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 9 listopada. Miejscowi mieszkańcy wezwali na miejsce zdarzenia ratowników Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS).
Pracownicy służby pomogli ratownikom medycznym zdjąć ciało mężczyzny z dachu domu. Lekarze stwierdzili zgon na miejscu zdarzenia.
W związku ze śmiercią mężczyzny policja wszczęła postępowanie karne na podstawie art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy z adnotacją „wypadek”.
Obecnie trwa śledztwo, a funkcjonariusze organów ścigania ustalają wszystkie okoliczności tej tragedii.
Poinformowała o tym szefowa biura prasowego Państwowej Służby Ratowniczej obwodu czerniowieckiego Myrosława Iwanczuk.
Przypomnijmy, że do tragedii doszło w niedzielę, 8 listopada, około godziny 09:20 we wsi Czupira w rejonie Bilozerkivskim. Do służb ratowniczych wpłynęło zgłoszenie o zatruciu tlenkiem węgla.
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