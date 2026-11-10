在布科维纳地区，一名男子在安装太阳能电池板时因触电身亡

在切尔诺夫策州扎斯塔夫纳市，一名61岁男子在自家屋顶安装太阳能电池板时因触电身亡。执法部门正在调查这起悲剧的具体情况。

死者是该房屋的所有者，事故发生时正在其屋顶进行安装作业。

这起事故发生在11月9日星期一。当地居民随即呼叫了国家紧急情况部（DSNS）的救援人员赶赴现场。

救援人员协助医护人员将该男子的遗体从屋顶移下。医生在现场确认其死亡。

针对该男子死亡一事，警方已依据《乌克兰刑法典》第115条，以“意外事故”为注记立案侦查。

目前调查仍在进行中，执法部门正在查明这起悲剧的全部情况。

切尔诺夫策州国家紧急情况局新闻处负责人米罗斯拉瓦·伊万丘克通报了这一消息。

需要指出的是，这起悲剧发生在11月8日（周日）上午9时20分左右，地点位于比洛策尔基夫区楚皮拉村。救援人员接到了一起一氧化碳中毒的报警。

1月22日凌晨，基辅州有6人因在取暖和使用发电机时违反安全规定而遭受一氧化碳中毒。

在布恰区比洛戈罗德卡村的一栋联排别墅中，一对夫妇及其11岁的女儿被发现死亡，一名4岁男童则因伤势严重被送往医院救治。

1月10日夜间，在利沃夫市加利茨基区克尼亚兹·罗曼街的一处公寓内，9人因一氧化碳中毒。其中包括5名儿童。

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