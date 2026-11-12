W Bukowinie skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi kolonii karnej oraz byłemu kierownikowi oddziału rehabilitacji społecznej, którym zarzuca się handel ludźmi.

„Urzędnicy zorganizowali wykorzystywanie skazanych jako bezpłatnej siły roboczej na prywatnych obiektach” – informuje prokuratura obwodowa w Czerniowcach. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w okresie od stycznia do lutego 2026 roku kierownictwo systematycznie wywoziło poza teren zakładu czterech osadzonych, którzy bez wynagrodzenia rąbali drewno oraz wykonywali prace budowlane i brukarskie na prywatnych terenach na zlecenie osób trzecich.

W trakcie śledztwa obaj podejrzani zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków, po czym zrezygnowali z pracy z własnej woli, a obecnie grozi im do 12 lat pozbawienia wolności na podstawie części 2 art. 149 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Czerniowcach.

Pracownicy Państwowego Biura Śledczego zakończyli dochodzenie przedprocesowe w sprawie dowódcy jednostki wojskowej z obwodu żytomierskiego, który wysłał czterech żołnierzy na prawie trzy lata do pracy w prywatnym warsztacie samochodowym zamiast pełnienia służby.

W obwodzie odeskim ponad 80 żołnierzy budowało dowódcy willę z basenem.

W obwodzie chmielnickim odbędzie się proces byłego prorektora akademii wojskowej, dla którego podwładni budowali daczy.

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