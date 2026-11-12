На Буковине руководство колонии сдавало заключённых в аренду

На Буковине направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего начальника исправительной колонии и бывшего руководителя участка социальной реабилитации, которых обвиняют в торговле людьми.

«Должностные лица организовали использование осужденных в качестве бесплатной рабочей силы на частных объектах», — сообщает Черновицкая областная прокуратура. По данным следствия, в течение января–февраля 2026 года руководители систематически вывозили за пределы учреждения четырех заключенных, которые бесплатно рубили древесину и выполняли строительные и мостовые работы на частных территориях в интересах посторонних лиц.

В ходе расследования обоих фигурантов отстранили от должностей, после чего они уволились по собственному желанию, а теперь им грозит до 12 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Черновицкая областная прокуратура.

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