Ludowa artystka Ukrainy Alla Kudlay publicznie wyraziła poparcie dla swojej chrześniaczki — piosenkarki Nastii Kamenskich, która znalazła się w centrum skandalu językowego. Artystka opowiedziała również o swoich relacjach z Kamenskich.

Alla Kudlay wypowiedziała się na temat skandalu językowego, w który wplątała się jej chrześniaczka. Nastia Kamenskich wielokrotnie wywoływała oburzenie w sieci swoimi wypowiedziami na temat języka ukraińskiego. Ostatecznie stwierdziła, że przeszła na język rosyjski z powodu problemów zdrowotnych. Matka chrzestna Kamenskich nie chciała udzielać szczegółowego komentarza na temat tego incydentu. Artystka zaznaczyła, że mimo wszystko jej stosunek do chrześniaczki pozostaje niezmienny.

„Nie będę się wypowiadać. To moja chrześniaczka. Nie mam serca, by cokolwiek powiedzieć. Bo ją znam. A to, że coś tam z jakiegoś powodu… Jeśli się o tym będzie mówić – będzie to męka” – zaznaczyła piosenkarka.

Ponadto Alla Kudlay opowiedziała o swoich relacjach z Nastą Kamenskich. Gwiazda pochwaliła również swoją chrześniaczkę i opowiedziała, jaka jest ona w życiu. „Nastunka to moja ulubiona dziewczynka. Bardzo ją kocham. Jest bardzo utalentowana, piękna, serdeczna. Zawsze do mnie dzwoni. To moja chrześniaczka. To naprawdę wspaniała dziewczynka” – powiedziała artystka ludowa.

Warto zaznaczyć, że artystka ludowa Ukrainy Alla Kudlay jest matką chrzestną piosenkarki Nasti Kamenskich oraz przyjaciółką i koleżanką po fachu jej matki, Lidii Kamenskich. Alla Kudlay i Lidiya Kamenskikh przyjaźnią się od najmłodszych lat. Razem pracowały w Chórze im. G. Werjowki, z czasem kobiety stały się bliskimi przyjaciółkami, a w końcu także matkami chrzestnymi.

Informacja ta pochodzi z komentarza gwiazdy programu „Sam na sam z Glamourem”.

Nastia Kamenskikh wyjaśniła, dlaczego skłamała na temat rozwodu z Potapem.

Ukraińska piosenkarka Nastia Kamenskich po raz pierwszy publicznie wyznała, że nie może i nie pragnie już mieć dzieci. Według artystki przeszła kilka nieudanych prób zajścia w ciążę metodą zapłodnienia pozaustrojowego, jednak nie przyniosło to pożądanego rezultatu.

Potap i Nastia Kamenskich wywołali falę oburzenia wśród Ukraińców po opublikowaniu żartobliwego filmiku o języku rosyjskim i „wolności”.

Ukraiński producent i wykonawca Potap znalazł się w centrum dyskusji po nieudanym żarcie na temat Maksima Galkina podczas festiwalu Laima Rendezvous Jūrmala 2026 na Łotwie. Na imprezie obecni byli Alla Pugaczowa i jej mąż, a reakcja artystów na wypowiedź Potapa wywołała falę dyskusji w mediach społecznościowych.

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