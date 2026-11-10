Крестная мать Насти Каменских встала на её защиту после языкового скандала

Народная артистка Украины Алла Кудлай публично поддержала свою крестницу — певицу Настю Каменских, которая оказалась в центре языкового скандала. Также артистка рассказала о своих отношениях с Каменских.

Алла Кудлай высказалась о языковом скандале, в который попала её крестница. Настя Каменских неоднократно возмущала сеть высказываниями об украинском языке. В конце концов она заявила, что перешла на русский язык из-за проблем со здоровьем. Крестная Каменских не хотела давать развернутый комментарий по поводу инцидента. Артистка отметила, что, несмотря ни на что, ее отношение к крестнице остается неизменным.

«Я не буду говорить. Это моя крестница. У меня язык не повернётся ничего сказать. Потому что я её знаю. А то, что там что-то ради чего-то… Перемолется – мука будет», – отметила певица.

Кроме того, Алла Кудлай рассказала об отношениях с Настей Каменских. Звезда также похвалила крестницу и рассказала, какой она в жизни. «Настунька — моя любимая девочка. Я её очень люблю. Она очень талантливая, красивая, приветливая. Она всегда мне звонит. Это моя крестница. Она очень классная девочка», – сказала народная артистка.

Отметим, что народная артистка Украины Алла Кудлай является крестной певицы Насти Каменских и подругой-коллегой её матери Лидии Каменских. Алла Кудлай и Лидия Каменских дружат ещё с юных лет. Они вместе работали в хоре имени Г. Верёвки, впоследствии женщины стали близкими подругами, а в конечном итоге и кумами.

Об этом сообщается со ссылкой на комментарий звезды проекта «Наедине с Гламуром».

Настя Каменских рассказала, почему солгала о разводе с Потапом.

Украинская певица Настя Каменских впервые публично рассказала, что не может и больше не хочет иметь детей. По словам артистки, она пережила несколько неудачных попыток забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения, однако это не принесло желаемого результата.

Потап и Настя Каменских вызвали волну возмущения среди украинцев после публикации шутливого видео о русском языке и «свободе».

Украинский продюсер и исполнитель Потап оказался в центре обсуждения после неудачной шутки о Максиме Галкине во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвии. На мероприятии присутствовали Алла Пугачева и её супруг, а реакция артистов на высказывания Потапа вызвала волну обсуждений в соцсетях.

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