Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Виткоффа и Кушнера с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились к Путину с конкретными предложениями после встречи в Абу-Даби и вернутся из Москвы в Дублин в четверг, 12 ноября, вечером.

«Американцы полетели с конкретными предложениями к Путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они прилетели с конкретными предложениями в Дублин. Я не очень в это верю, но надежда есть», — отметил глава государства во время пресс-конференции.

По словам Зеленского, от американских переговорщиков Украина рассчитывает получить обратную связь по гуманитарному направлению, в частности, о возможном обмене пленными в формате «1000 на 1000» или «1200 на 1200», гарантий безопасности, а также о прекращении огня в энергетике, на море и на объектах критической инфраструктуры. На переговорах в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, сославшись на отсутствие таких полномочий.

Кроме того, на встречах обсуждается возможность проведения трехстороннего саммита на уровне лидеров для решения территориальных вопросов и привлечения Европы в качестве равноправного участника будущих переговоров.

Источник: пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что 11 ноября вместе со Стивом Виткоффом отправится в Москву. Там представители администрации Дональда Трампа планируют встретиться с Путиным.

Перед этим Кушнер после переговоров в Абу-Даби назвал самое сложное препятствие на пути к миру.

Ранее в Абу-Даби прошел второй день переговоров Украины, США и России о прекращении войны: основные итоги.

До этого Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

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