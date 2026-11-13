Украинский ледокол «Ноосфера» впервые в этом сезоне добрался до Антарктиды
Вечером 12 ноября судно прибыло на станцию «Академик Вернадский» после перехода из чилийского Пунта-Аренаса через пролив Дрейка.
В первый день путешествия высота волн достигала 6–7 метров, а скорость ветра — около 31 м/с.
После почти семи месяцев изоляции украинские полярники встретили команду технических специалистов, которые привезли необходимое оборудование и свежие фрукты.
На станции планируется подготовить резервуар для топлива, отремонтировать причал и обустроить основание для вспомогательного крана. В начале декабря в Антарктиду должны прибыть ученые для проведения сезонных исследований.
Источник: Национальный антарктический научный центр
Ранее украинские полярники с антарктической станции «Академик Вернадский» рассказали, как борются со снежными заносами. Участники 29-й экспедиции, вооружившись лопатами, регулярно расчищают участки вокруг станции, где местами снежные заносы достигают 180 сантиметров в высоту.
Кроме того, украинские полярники увидели лунное гало и перламутровые облака в небе над Вернадским в Антарктике.
На антарктической станции «Академик Вернадский» пингвины проявили интерес к украинской биологу Зое Швидкой и начали «пробовать» её яркий комбинезон.