Украинский ледокол «Ноосфера» впервые в этом сезоне добрался до Антарктиды

Вечером 12 ноября судно прибыло на станцию «Академик Вернадский» после перехода из чилийского Пунта-Аренаса через пролив Дрейка.

В первый день путешествия высота волн достигала 6–7 метров, а скорость ветра — около 31 м/с.

После почти семи месяцев изоляции украинские полярники встретили команду технических специалистов, которые привезли необходимое оборудование и свежие фрукты.

На станции планируется подготовить резервуар для топлива, отремонтировать причал и обустроить основание для вспомогательного крана. В начале декабря в Антарктиду должны прибыть ученые для проведения сезонных исследований.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Ранее украинские полярники с антарктической станции «Академик Вернадский» рассказали, как борются со снежными заносами. Участники 29-й экспедиции, вооружившись лопатами, регулярно расчищают участки вокруг станции, где местами снежные заносы достигают 180 сантиметров в высоту.



Кроме того, украинские полярники увидели лунное гало и перламутровые облака в небе над Вернадским в Антарктике.

На антарктической станции «Академик Вернадский» пингвины проявили интерес к украинской биологу Зое Швидкой и начали «пробовать» её яркий комбинезон.

Читай нас в