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Український криголам Ноосфера вперше цього сезону дістався Антарктиди

UA NEWS 13 Листопада 2026 16:52
Український криголам Ноосфера вперше цього сезону дістався Антарктиди
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Увечері 12 листопада судно прибуло до станції «Академік Вернадський» після переходу з чилійського Пунта-Аренаса через протоку Дрейка. 

Під час першого дня подорожі висота хвиль сягала 6–7 метрів, а швидкість вітру — близько 31 м/с.

Після майже семи місяців ізоляції українські полярники зустріли команду технічних фахівців, які привезли необхідне обладнання та свіжі фрукти.

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На станції планують підготувати резервуар для пального, відремонтувати причал і облаштувати основу для допоміжного крана. На початку грудня до Антарктиди мають прибути науковці для проведення сезонних досліджень.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Раніше українські полярники з антарктичної станції «Академік Вернадський» розповіли, як протистоять сніговим заметам. Учасники 29-ї експедиції, озброївшись лопатами, регулярно прочищають ділянки навколо станції, де подекуди снігові замети сягнули 180 сантиметрів у висоту.

Крім того, місячне гало та перламутрові хмари побачили українські полярники у небі над «Вернадським» в Антарктиці.

На антарктичній станції «Академік Вернадський» пінгвіни зацікавилися українською біологинею Зоєю Швидкою та почали «куштувати» її яскравий комбінезон.

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