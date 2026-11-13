Ukraiński lodołamacz „Noosfera” po raz pierwszy w tym sezonie dotarł do Antarktydy

Wieczorem 12 listopada statek dotarł do stacji „Akademik Vernadski” po przepłynięciu z chilijskiego Punta Arenas przez Cieśninę Drake’a.

Pierwszego dnia podróży wysokość fal sięgała 6–7 metrów, a prędkość wiatru wynosiła około 31 m/s.

Po prawie siedmiu miesiącach izolacji ukraińscy polarnicy powitali ekipę specjalistów technicznych, którzy przywieźli niezbędny sprzęt oraz świeże owoce.

Na stacji planuje się przygotować zbiornik na paliwo, wyremontować nabrzeże oraz przygotować podstawę pod dźwig pomocniczy. Na początku grudnia do Antarktydy mają przybyć naukowcy w celu przeprowadzenia badań sezonowych.

Źródło: Narodowe Antarktyczne Centrum Naukowe

Wcześniej ukraińscy polarnicy ze stacji antarktycznej „Akademik Vernadski” opowiedzieli, jak radzą sobie z zaspami śnieżnymi. Uczestnicy 29. ekspedycji, uzbrojeni w łopaty, regularnie odśnieżają tereny wokół stacji, gdzie miejscami zaspy śnieżne osiągały wysokość 180 centymetrów.



Ponadto ukraińscy polarnicy dostrzegli na niebie nad stacją „Wernadski” w Antarktyce księżycową aureolę i perłowe chmury.

W antarktycznej stacji „Akademik Vernadski” pingwiny zainteresowały się ukraińską biolog Zoją Szywdką i zaczęły „degustować” jej jaskrawy kombinezon.

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