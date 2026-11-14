С 16 ноября автомобили-фантомы будут патрулировать дороги ещё двух областей Украины

Об этом сообщает начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, спецавтомобили внешне не отличаются от обычных машин.

Они оснащены системами автоматической фиксации скорости, которые могут измерять её как во время движения, так и в неподвижном положении.

Превышение скорости фиксируется автоматически в обоих направлениях — попутном и встречном, без остановки автомобиля нарушителя.

Помимо контроля скорости, экипажи реагируют на другие опасные нарушения правил дорожного движения.

Речь идет о проезде на красный сигнал светофора, пересечении двойной сплошной линии и выезде на встречную полосу.

«В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности», — отметил Алексей Белошицкий.