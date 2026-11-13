После освобождения из следственного изолятора в Киеве 13 ноября генерал СБУ Сергей Дука выдвинул версию, почему против него выдвинуты обвинения НАБУ и САП.



«Дело может быть связано с моей прошлогодней деятельностью. А именно с документированием сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства. Кроме того, хочу подчеркнуть, что в ходе реализации первого этапа операции «Карфоген» сотрудниками НАБУ были изъяты из кабинета первого заместителя генерального прокурора Украины Марии Вдовиченко все документы и материалы с наработками по сотрудникам НАБУ и лицам, приближенным к руководству антикоррупционных органов. Впоследствии эти материалы были слиты. И я также могу это доказать», — заявил Дука.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5895.mp4

Также генерал СБУ считает, что такие действия наших антикоррупционных органов подрывают позиции Украины на переговорах с россиянами.

«В ходе чрезвычайно сложных для нашей Украины переговоров сотрудники антикоррупционных органов проводят так называемые «суперреализации», которые тем самым подрывают нашу позицию на переговорах и вынуждают идти на уступки в отношении нашей территориальной целостности и суверенитета», — отметил Дука.

Напомним, что после 16:00 в пятницу, 13 ноября, из следственного изолятора в Киеве вышел на свободу генерал СБУ Сергей Дука.

Несколько дней назад НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Читай нас в