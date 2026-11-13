Po wyjściu na wolność z aresztu śledczego w Kijowie 13 listopada generał Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka przedstawił swoją wersję wydarzeń wyjaśniającą, dlaczego Narodowa Agencja ds. Zwalczania Korupcji (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) postawiły mu zarzuty.



„Sprawa może być związana z moją działalnością z ubiegłego roku. A mianowicie z dokumentowaniem pracowników NABU, ich przestępstw korupcyjnych oraz ich kierownictwa. Ponadto pragnę podkreślić, że podczas realizacji pierwszego etapu operacji „Karfogen” pracownicy NABU zabezpieczyli z gabinetu pierwszej zastępczyni prokuratora generalnego Ukrainy Marii Wdowiczenko wszystkie dokumenty i materiały zawierające informacje na temat pracowników NABU oraz osób bliskich kierownictwu organów antykorupcyjnych. Następnie materiały te zostały ujawnione. I ja również mogę to udowodnić” — oświadczył Duka.

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Generał SBU uważa również, że takie działania naszych organów antykorupcyjnych osłabiają pozycję Ukrainy w negocjacjach z Rosjanami.

„W trakcie niezwykle trudnych dla naszej Ukrainy negocjacji pracownicy organów antykorupcyjnych przeprowadzają tak zwane »superoperacje«, które w ten sposób osłabiają naszą pozycję w negocjacjach i zmuszają do ustępstw w kwestii naszej integralności terytorialnej i suwerenności” — zaznaczył Duka.

Przypomnijmy, że po godz. 16.00 w piątek, 13 listopada, z aresztu śledczego w Kijowie wyszedł na wolność generał SBU Siergiej Duka.

Kilka dni temu NABU i SAP poinformowały o postawieniu zarzutów pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę.

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