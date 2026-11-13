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Після виходу на волю зі слідчого ізолятора у Києві 13 листопада генерал СБУ Сергій Дука оголосив версію, чому проти нього висунуті обвинувачення НАБУ та САП.



«Справа може бути пов'язана із моєю минулорічною діяльністю. А саме документування співробітників НАБУ, їх корупційних злочинів та їх керівництва. Крім того хочу наголосити, що під час реалізації першого етапу “Карфогену” співробітниками НАБУ було вилучено з кабінету першого заступника генерального прокурора України Марії Вдовиченко всі документи та матеріали з напрацюваннями по співробітникам НАБУ та наближеним особам до керівництва антикорипційних органів. В подальшому ці матеріали були злиті. І я також можу це довести», — заявив Дука.

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Також генерал СБУ вважає, що такі дії наших антикорупційних органів підривають позиції України на переговорах із росіянами.

«Під час надважких для нашої України перемовин співробітники антикорупційних органів проводять так звані суперреалізації, які підривають таким чином нашу позицію на перемовинах та змушують йти на поступки нашій територіальній цілістності та суверенітету», — зазначив Дука.

Нагадаємо, що після 16.00 у п'ятницю, 13 листопада із слідчого ізолятора у Києві вийшов на волю генерал СБУ Сергій Дука.

Кілька днів тому НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

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