11月13日，安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡在从基辅的看守所获释后，就国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）为何对他提出指控发表了自己的看法。

“

此案可能与我去年的活动有关。具体而言，就是记录国家反腐败局（NABU）工作人员及其领导层的腐败犯罪行为。此外，我想强调的是，在实施‘卡尔福根’行动第一阶段期间 ，国家反腐败局（NABU）的工作人员从乌克兰总检察长第一副手玛丽亚·沃多维琴科的办公室中查获了所有关于国家反腐败局（NABU）工作人员及反腐败机构领导层亲信的调查文件和材料。 此后，这些材料被泄露。我也能证明这一点”，杜卡表示。

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此外，这位SBU将军认为，我国反腐败机构的此类行为破坏了乌克兰在与俄罗斯谈判中的立场。

“在对乌克兰而言极其艰难的谈判期间，反腐败机构的工作人员却在进行所谓的‘超级行动’，这不仅动摇了我们在谈判中的立场，还迫使我们在领土完整和主权问题上做出让步，”杜卡指出。

需要指出的是，11月13日（周五）16:00过后，安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡从基辅的看守所获释。

数日前，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）宣布，对五名犯罪组织成员提出指控，该组织是在前一天的迦太基行动中被揭露的。 嫌疑人中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察的高级官员。

国家反腐败局（NABU）的侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。

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