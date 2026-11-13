Соратника Тимошенко Андрея Кожемякина назвали «генералом тенниса»

Любительская теннисная лига ATL назвала народного депутата Андрея Кожемякина «генералом тенниса» в поздравлении с 61-летием, которое он отмечает 13 ноября.

Кожемякин более 20 лет является народным депутатом от политических сил Юлии Тимошенко. Также он занимает должность вице-президента Федерации тенниса Украины.

В 2016 году ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта СБУ.

17 сентября Высший антикоррупционный суд продлил подготовительное заседание по делу народного депутата Юлии Тимошенко. Суд рассматривает материалы производства на этапе подготовительного заседания.

ВАКС продлил подготовительное заседание по делу Юлии Тимошенко.

Народный артист Украины Анатолий Хостикоев вспомнил историю знакомства с Юлией Тимошенко, которая неожиданно изменила его жизнь. По словам актера, после поддержки тогдашнего премьер-министра во время политического кризиса эта встреча в конечном итоге привела его к депутатскому мандату в Киевском городском совете.

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