Amatorska liga tenisowa ATL nazwała posła Andrieja Kozhemjakina „generałem tenisa” w życzeniach z okazji jego 61. urodzin, które obchodzi 13 listopada.

Kozhemjakin od ponad 20 lat jest posłem do parlamentu z ramienia ugrupowań politycznych Julii Tymoszenko. Pełni również funkcję wiceprezesa Ukraińskiej Federacji Tenisowej.

W 2016 roku przyznano mu stopień wojskowy generała-porucznika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

17 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny przedłużył posiedzenie przygotowawcze w sprawie posłanki Julii Tymoszenko. Sąd rozpatruje materiały postępowania na etapie posiedzenia przygotowawczego.

Wysoki Sąd Antykorupcyjny przedłużył posiedzenie przygotowawcze w sprawie Julii Tymoszenko.

Artysta Ludowy Ukrainy Anatolij Chostikow przypomniał historię swojego poznania z Julią Tymoszenko, która nieoczekiwanie zmieniła jego życie. Według aktora, po udzieleniu poparcia ówczesnej premier podczas kryzysu politycznego to spotkanie ostatecznie doprowadziło go do uzyskania mandatu poselskiego w Radzie Miejskiej w Kijowie.

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