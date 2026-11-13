Соратника Тимошенко Андрія Кожем’якіна назвали генералом тенісу
Аматорська тенісна ліга ATL назвала народного депутата Андрія Кожем’якіна «генералом тенісу» у привітанні з 61-річчям, яке він відзначає 13 листопада.
Кожем’якін понад 20 років є народним депутатом від політичних сил Юлії Тимошенко. Також він обіймає посаду віцепрезидента Федерації тенісу України.
У 2016 році йому присвоїли військове звання генерал-лейтенанта СБУ.
17 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Суд розглядає матеріали провадження на етапі підготовчого засідання.
ВАКС продовжив підготовче засідання у справі Юлії Тимошенко.
Народний артист України Анатолій Хостікоєв пригадав історію знайомства з Юлією Тимошенко, яка несподівано змінила його життя. За словами актора, після підтримки тодішньої прем'єрки під час політичної кризи ця зустріч зрештою привела його до депутатського мандата Київської міської ради.