Соратника Тимошенко Андрія Кожем’якіна назвали генералом тенісу

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Аматорська тенісна ліга ATL назвала народного депутата Андрія Кожем’якіна «генералом тенісу» у привітанні з 61-річчям, яке він відзначає 13 листопада.

Кожем’якін понад 20 років є народним депутатом від політичних сил Юлії Тимошенко. Також він обіймає посаду віцепрезидента Федерації тенісу України.

У 2016 році йому присвоїли військове звання генерал-лейтенанта СБУ.

17 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Суд розглядає матеріали провадження на етапі підготовчого засідання.

ВАКС продовжив підготовче засідання у справі Юлії Тимошенко.

Народний артист України Анатолій Хостікоєв пригадав історію знайомства з Юлією Тимошенко, яка несподівано змінила його життя. За словами актора, після підтримки тодішньої прем'єрки під час політичної кризи ця зустріч зрештою привела його до депутатського мандата Київської міської ради.

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