На горі Піп Іван у Карпатах зафіксували шторм
Вранці 20 листопада погодні умови на високогір’ї Карпат суттєво погіршилися. На горі Піп Іван зафіксували шторм, снігопад, сильний вітер та обледеніння. Небезпечне метеорологічне явище протягом дня прогнозують також в Івано-Франківській області.
Західний вітер сягав 21 м/с. Температура повітря становила -3°С. Через високу вологість відбувалося обледеніння поверхонь.
«Увага! Шторм», — наголосили рятувальники.
За оприлюдненими фотографіями видно, що місцями сніг укрив невеликим шаром землю та будівлі. Видимість на високогір’ї була дуже низькою.
За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 20 листопада в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.
До кінця дня в Івано-Франківську та області прогнозують небезпечні пориви західного вітру 15–20 м/с.
«1 рівень небезпечності, жовтий», — попередили синоптики.
Температура повітря вдень становитиме:
- в Івано-Франківську — +9…+11°С;
- в Івано-Франківській області — +8…+13°С;
- на високогір’ї протягом доби — від -2°С до +3°С.
«Медико-метеорологічні умови — 3 типу. Видимість на автошляхах 4–6 км», — підсумували в обласному центрі з гідрометеорології.
За інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:00 п’ятниці, 20 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно та туманно, падав сніг.
У п'ятницю, 20 листопада, у Києві почне знижуватися температура повітря. У столиці прогнозують похмуру погоду з дощем, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть +5°...+7°.
У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна та дощова погода. На заході вночі прогнозують значні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру сягатимуть 24 м/с.
Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму —прогноз синоптиків.
У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.