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Вранці 20 листопада погодні умови на високогір’ї Карпат суттєво погіршилися. На горі Піп Іван зафіксували шторм, снігопад, сильний вітер та обледеніння. Небезпечне метеорологічне явище протягом дня прогнозують також в Івано-Франківській області.

Західний вітер сягав 21 м/с. Температура повітря становила -3°С. Через високу вологість відбувалося обледеніння поверхонь.

«Увага! Шторм», — наголосили рятувальники.

За оприлюдненими фотографіями видно, що місцями сніг укрив невеликим шаром землю та будівлі. Видимість на високогір’ї була дуже низькою.

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 20 листопада в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

До кінця дня в Івано-Франківську та області прогнозують небезпечні пориви західного вітру 15–20 м/с.

«1 рівень небезпечності, жовтий», — попередили синоптики.

Температура повітря вдень становитиме:

в Івано-Франківську — +9…+11°С ;

в Івано-Франківській області — +8…+13°С ;

на високогір’ї протягом доби — від -2°С до +3°С.

«Медико-метеорологічні умови — 3 типу. Видимість на автошляхах 4–6 км», — підсумували в обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:00 п’ятниці, 20 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно та туманно, падав сніг.

У п'ятницю, 20 листопада, у Києві почне знижуватися температура повітря. У столиці прогнозують похмуру погоду з дощем, а стовпчики термометрів протягом дня покажуть +5°...+7°.

У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в Україні переважатиме хмарна та дощова погода. На заході вночі прогнозують значні опади, у Карпатах дощ із мокрим снігом, а на півдні пориви вітру сягатимуть 24 м/с.

Листопад в Україні очікується теплішим за кліматичну норму —прогноз синоптиків.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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