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Бюро економічної безпеки України долучилося до популярного тренду навколо GTA VI та використало зображення у стилі відомої відеогри для оголошення про набір детективів.

У відомстві відкрили дев’ять вакансій у Підрозділі детективів з протидії транснаціональним злочинам та здійснення фінансових розслідувань.

Відділ детективів фінансових розслідувань та виявлення злочинних доходів

Працівники підрозділу аналізуватимуть фінансові операції, відстежуватимуть рух коштів у межах розслідувань і встановлюватимуть джерела походження злочинних доходів.

Вакансії:

старший детектив — 2 посади, конкурсні відбори № 481 та № 482;

детектив — 2 посади, конкурсні відбори № 478 та № 480.

Відділ детективів розслідування злочинів у сфері міжнародної допомоги та фінансування

Детективи розслідуватимуть злочини, пов’язані з отриманням і використанням міжнародної допомоги та фінансування. Зокрема, встановлюватимуть, як і на що спрямовували отримані кошти.

Вакансії:

старший детектив — 2 посади, конкурсні відбори № 475 та № 476;

детектив — 2 посади, конкурсні відбори № 474 та № 477.

Відділ детективів міжнародних розслідувань та повернення активів

Фахівець працюватиме у кримінальних провадженнях із міжнародним складником, братиме участь у розшуку активів і збиратиме відомості, необхідні для їх повернення.

Вакансія:

детектив — 1 посада, конкурсний відбір № 473.

Документи для участі в конкурсах приймають до 30 листопада 2026 року.

БЕБ оголосило конкурсні відбори на чотири посади старших детективів і п’ять посад детективів у трьох відділах.

Нова частина популярної серії відеоігор Grand Theft Auto VI від студії Rockstar за перші 24 години після релізу розійшлася 24,58 млн копій. Загальний виторг від продажу гри перевищив 2,3 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що відеогра Grand Theft Auto VI може забезпечити видавцю Take-Two Interactive близько $1,84 млрд виторгу за перший день після релізу. Аналітична компанія Sensor Tower оцінила продажі гри у 19,1 млн копій станом на ранок четверга.

GTA 6 встановила рекорди за кількістю глядачів на стримінгових платформах одразу після запуску. Загальний пік аудиторії на Twitch, Kick і YouTube сягнув 7,6 мільйона людей. Лише на Twitch гру одночасно дивилися понад 3,29 мільйона користувачів — це новий рекорд серед ігрових категорій платформи.

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