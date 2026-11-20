乌克兰经济安全局顺应了围绕《GTA VI》的热门潮流，采用了一款模仿这款知名电子游戏风格的图片，用于发布侦探招聘公告。

该局在打击跨国犯罪与金融调查侦探处开设了九个职位空缺。

金融调查与犯罪所得追查侦探科

该部门的工作人员将分析金融交易，在调查过程中追踪资金流向，并查明犯罪所得的来源。

招聘岗位：

高级侦探——2个职位，选拔编号第481号和第482号；

侦探——2个职位，选拔编号478和480。

国际援助与融资犯罪调查侦探科

侦探将调查与获取及使用国际援助和资金相关的犯罪。特别是，将查明所获资金的流向及用途。

招聘职位：

高级侦探——2个职位，选拔编号为第475号和第476号；

侦探——2个职位，选拔编号第474号和第477号。

国际调查与资产追回侦探科

该专员将负责处理涉及国际因素的刑事案件，参与资产追查工作，并收集资产返还所需的信息。

职位空缺：

侦探——1个职位，选拔编号473。

参加选拔的申请材料受理截止日期为2026年11月30日。

乌克兰国家安全局（BEB）宣布，将在三个部门内针对4个高级侦探职位和5个侦探职位开展公开选拔。

Rockstar工作室旗下热门电子游戏系列《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）的新作在发售后的头24小时内售出2458万份。该游戏的总销售额超过23亿美元。

此前有报道称，《侠盗猎车手VI》可能为发行商Take-Two Interactive带来约18.4亿美元的首日收入。据分析公司Sensor Tower估算，截至周四上午，该游戏销量已达1910万份。

《GTA 6》在上线后立即刷新了流媒体平台的观众数量纪录。 Twitch、Kick和YouTube三大平台的总观众峰值达到760万人。仅在Twitch平台上，就有超过329万用户同时观看该游戏——这创下了该平台游戏类别的全新纪录。

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