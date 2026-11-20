即将退出现役的军人有权就所有未休的休假天数（包括往年未休的休假）获得现金补偿。 国防部就计算时应考虑哪些类型的休假、如何确定支付金额以及退伍前需要核查哪些事项进行了说明。

补偿金是根据几种未休假类别的累计计算得出的。其中包括：

年度基本休假。 其天数取决于服役年限：10年以下——30个日历日，10至15年——35天，15至20年——40天，20年以上——45天。

因特殊服役条件而享有的年度额外休假 ——根据在相应条件下服役的时间长短，最长可达15个日历日。

有 子女或有自幼残疾且属于A I组子类成年 子女的军人可享受额外休假 。该权利由乌克兰《关于休假》法第19条规定。

每年14个日历日的额外休假，特别是针对作战人员和因战争致残的人员。

此外，根据乌克兰《关于战争退伍军人地位及其社会保护保障的法律》，还单独规定了额外休假。 在战时状态期间，经部队指挥官批准可给予该休假。若应享休假天数未用完，离职时亦可获得相应补偿。

如何确定补偿天数

一般而言，退役当年的年度基本休假天数按服役时间比例计算：每满一个月计为全年休假天数的1/12。 从计算出的天数中扣除军人已使用的天数。对于乌克兰武装部队，计算出的天数将向上取整至整日。

同时，在以下情况下退伍时，将按全年基本休假的完整天数计算：

因年龄原因；

因健康原因；

因直接隶属于近亲；

因裁员；

因开展组织活动；

因特殊服务条件而享有的额外年假天数，应按照相关规定确定。 此外，往年未休的休假天数也计入计算范围。同时，合并基本休假90个日历天的限制不适用于可获得补偿的天数。

如何计算支付金额

在乌克兰武装部队中，补偿金额根据最后担任的编制职位所对应的薪金标准计算。同时还会考虑服役年限及薪金标准的变动情况。

计算中包括：

职位薪金；

军衔津贴；

工龄津贴；

除奖金外的每月其他津贴。

为确定每日补偿金额，将相应的月度津贴除以30。将所得结果乘以未休年假天数。

离职前需核查的事项

国防部建议提前联系所属部队，核实每年度服役期间未休的基本休假天数。这些信息需与命令摘录、休假证及其他文件进行核对。

此外，还应核查部队是否持有确认额外休假权利的证明。例如，文件中可能缺少关于被动员军人获得作战行动参与者身份及其获得日期的信息。

为将作为作战行动参与者的未休额外休假计入，军人可提交报告并附上作战行动参与者证书复印件。同样，其他额外休假的权利也需通过文件予以确认。

财务部门在收到将该军人从人员名册中除名的命令或名册摘录后，将进行核算。该文件中应注明应予补偿的天数。

核算完成后，应核对支付金额。若天数或补偿金额与预期不符，军人可提交报告，请求核查数据并重新核算。

何种情况下不予支付补偿

仅因在服役期间累积了未休的休假天数，并不赋予要求获得现金补偿的权利。根据一般规定，此类补偿应在退役当年发放。若军人阵亡或死亡，亦可获得该补偿。

若军人阵亡或去世，未休年假的补偿金将支付给其在被俘情况下的个人处置令中指定的人员。款项将按照该文件中规定的份额进行分配。

若无此类指示，则《乌克兰关于军人及其家属的社会和法律保护法》第9条第6款所列人员有权获得该款项。 应考虑法律规定的条件以及第37号《程序》所规定的优先顺序。如果没有有权领取补偿金的人员，该补偿金将纳入遗产范围。

为领取款项，须向阵亡或去世军人服役的部队指挥官提交格式不限的申请。在完成死亡登记后，可通过纸质或电子形式提交申请。

申请材料应附上申请人身份证明文件复印件、纳税人识别号文件（法律规定的例外情况除外）、 军人死亡证明，以及关于该人员是否被追究刑事责任及是否有犯罪记录的信息分析系统查询结果。

根据领取资金的依据，可能需要提供亲属关系证明、法定代理人的授权文件或其他相关证明材料。申请中还需注明银行名称及IBAN格式的活期账户号码。

文件的完整清单由第37号《程序》第7条规定。在具备技术条件的情况下，部分信息可通过电子信息交互获取。

部队指挥官应在申请提交之日起15天内作出支付补偿或拒绝的决定。申请结果将以书面形式通知申请人。 若予以拒绝，须说明理由。若因材料不全而未能获得款项，在补齐材料后可重新申请。此外，申请人亦有权向法院对拒绝决定提起诉讼。

来源：《司法法律报》

需要提醒的是，一名已预订机票的男子因休假命令中的错误而未能获准出境。

乌克兰武装部队扩大了曾有犯罪记录人员的休假和调职权利。

军人休假期间可免费前往Sport Life健身。

关注我们在