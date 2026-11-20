Żołnierze, którzy odchodzą ze służby, mają prawo do rekompensaty pieniężnej za wszystkie niewykorzystane dni urlopu, w tym za poprzednie lata. W Ministerstwie Obrony wyjaśniono, jakie rodzaje urlopów są uwzględniane przy obliczaniu, w jaki sposób ustala się kwotę wypłaty oraz co należy sprawdzić przed zwolnieniem.

Odszkodowanie przysługuje z tytułu kilku rodzajów niewykorzystanego urlopu. Należą do nich:

Roczny urlop podstawowy. Jej długość zależy od stażu służby: do 10 lat — 30 dni kalendarzowych, od 10 do 15 lat — 35 dni, od 15 do 20 lat — 40 dni, powyżej 20 lat — 45 dni.

Dodatkowy urlop roczny z tytułu szczególnych warunków służby — do 15 dni kalendarzowych w zależności od czasu pełnienia służby w odpowiednich warunkach.

Dodatkowy urlop przysługuje żołnierzom, którzy mają dzieci lub pełnoletnie dziecko z niepełnosprawnością od dzieciństwa, należące do podgrupy A grupy I. Prawo do niego określa art. 19 ustawy Ukrainy „O urlopach”.

Dodatkowy urlop trwający 14 dni kalendarzowych w roku, w szczególności dla uczestników działań bojowych oraz osób niepełnosprawnych w wyniku wojny.

Osobno przewidziano dodatkowy urlop zgodnie z ustawą Ukrainy „O statusie weteranów wojennych i gwarancjach ich ochrony społecznej”. W czasie stanu wojennego urlop ten może zostać przyznany za zgodą dowódcy jednostki wojskowej. Jeśli należne dni pozostały niewykorzystane, przewidziano również rekompensatę za nie w momencie zwolnienia ze służby.

Jak ustala się liczbę dni podlegających rekompensacie

Zgodnie z ogólną zasadą liczbę dni corocznego urlopu podstawowego w roku zwolnienia z służby oblicza się proporcjonalnie do czasu służby: za każdy pełny miesiąc uwzględnia się 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Od uzyskanej liczby odejmuje się dni, które żołnierz już wykorzystał. W przypadku Sił Zbrojnych Ukrainy obliczoną długość urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Jednocześnie pełną roczną długość urlopu podstawowego uwzględnia się w przypadku zwolnienia:

z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego;

ze względu na stan zdrowia;

z powodu bezpośredniej zależności od bliskiej osoby;

w związku z redukcją etatów;

w trakcie przeprowadzania działań organizacyjnych.

Liczbę dni dodatkowego urlopu rocznego z tytułu szczególnych warunków służby ustala się zgodnie z zasadami jego przyznawania. Do obliczeń uwzględnia się również niewykorzystane dni urlopu z poprzednich lat. Przy czym ograniczenie do 90 dni kalendarzowych dla łącznego urlopu podstawowego nie dotyczy liczby dni, za które można otrzymać rekompensatę.

Jak obliczyć kwotę wypłaty

W Siłach Zbrojnych Ukrainy rekompensatę oblicza się na podstawie wynagrodzenia z ostatniego zajmowanego stanowiska etatowego. Uwzględnia się również zmiany w stażu pracy oraz normach wynagrodzenia.

W obliczeniach uwzględnia się:

wynagrodzenie stanowiskowe;

wynagrodzenie związane ze stopniem wojskowym;

dodatek za staż służby;

miesięczne dodatkowe rodzaje wynagrodzenia, z wyjątkiem premii.

Aby ustalić kwotę rekompensaty za jeden dzień, odpowiednie miesięczne świadczenie pieniężne dzieli się przez 30. Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę niewykorzystanych dni urlopu.

Co należy sprawdzić przed zwolnieniem

Ministerstwo Obrony radzi, aby z wyprzedzeniem zwrócić się do jednostki wojskowej i ustalić liczbę niewykorzystanych dni urlopu podstawowego za każdy rok służby. Informacje te należy zweryfikować na podstawie wyciągów z rozkazów, kart urlopowych i innych dokumentów.

Należy również sprawdzić, czy jednostka wojskowa posiada potwierdzenie prawa do dodatkowego urlopu. Na przykład w dokumentach mogą brakować informacji o uzyskaniu przez zmobilizowanego żołnierza statusu uczestnika działań bojowych oraz o dacie jego uzyskania.

Aby uwzględnić niewykorzystany urlop dodatkowy przysługujący uczestnikowi działań bojowych, żołnierz może złożyć raport i dołączyć kopię legitymacji uczestnika działań bojowych. Analogicznie należy potwierdzić dokumentami prawo do innych urlopów dodatkowych.

Służba finansowa dokonuje rozliczenia po otrzymaniu rozkazu o wykreśleniu żołnierza z listy personelu lub wyciągu z tej listy. W dokumencie musi być wskazana liczba dni, za które przysługuje rekompensata.

Po naliczeniu należy sprawdzić kwotę wypłaty. Jeśli liczba dni lub wysokość rekompensaty nie zgadzają się z oczekiwanymi, żołnierz może złożyć raport z prośbą o sprawdzenie danych i dokonanie ponownego obliczenia.

Kiedy rekompensata nie jest wypłacana

Sam fakt zgromadzenia niewykorzystanych dni urlopu w trakcie trwania służby wojskowej nie uprawnia do żądania rekompensaty pieniężnej. Zgodnie z ogólną zasadą wypłata taka następuje w roku zwolnienia ze służby. Jest ona również przewidziana w przypadku polegnięcia lub śmierci żołnierza.

W przypadku polegnięcia lub śmierci żołnierza rekompensata za niewykorzystane dni urlopu jest wypłacana osobom, które wskazał on w osobistym dyspozycji na wypadek wzięcia do niewoli. Środki są rozdzielane zgodnie z udziałami określonymi w tym dokumencie.

W przypadku braku takiego dyspozycji prawo do wypłaty przysługuje osobom określonym w art. 9 ust. 6 ustawy Ukrainy „O ochronie społecznej i prawnej żołnierzy oraz członków ich rodzin”. Uwzględnia się warunki ustanowione ustawą oraz kolejność przewidzianą w Zarządzeniu nr 37. Jeżeli nie ma osób uprawnionych do wypłaty, odszkodowanie wchodzi w skład spadku.

Aby otrzymać środki, należy złożyć wniosek w dowolnej formie, skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, w której służył poległy lub zmarły żołnierz. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej po sporządzeniu aktu zgonu.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, dokumentu z numerem podatkowym (z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo), aktu zgonu żołnierza oraz wyciągu z systemu informacyjno-analitycznego dotyczącego pociągnięcia danej osoby do odpowiedzialności karnej i występowania wyroków skazujących.

W zależności od podstaw uzyskania środków mogą być wymagane dokumenty potwierdzające więzy rodzinne, uprawnienia przedstawiciela prawnego lub inne okoliczności. We wniosku należy również podać nazwę banku oraz numer rachunku bieżącego w formacie IBAN.

Pełny wykaz dokumentów określono w pkt 7 Zarządzenia nr 37. Jeśli istnieją ku temu warunki techniczne, część informacji można uzyskać w drodze elektronicznej wymiany danych.

Dowódca jednostki wojskowej ma obowiązek podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania lub odmowie w ciągu 15 dni od złożenia wniosku. O wyniku wnioskodawca jest informowany na piśmie. W przypadku odmowy należy podać jej przyczyny. Jeśli do otrzymania środków brakowało dokumentów, po ich uzupełnieniu można złożyć wniosek ponownie. Odmowę można również zaskarżyć w sądzie.

Źródło: Gazeta Sądowo-Prawna

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